Назван самый действенный способ остановить выпадение волос: это очень просто

Выпадение волос - частая проблема у женщин, и решить ее, как выяснилось, довольно просто.

Медики говорят, что частой причиной потери волос является неправильный рацион. Наладьте его и ваш организм, в том числе и волосы, станет здоровее.

Волосы становятся крепкими и менее склонными к выпадению, если ваш организм получает достаточно витаминов группы В, а также витамины С и D. Кроме того, волосы нуждаются в цинке, фолиевой кислоте, селене.

Потребляйте в достаточном количестве мясо, бобовые, рыбу, орехи, яйца, и это сможет решить проблему с шевелюрой.

Если же проблема слишком серьезная - женская алопеция (облысение) - проконсультируйтесь с врачом, возможно, вам требуется системное лечение.

Почему могут выпадать волосы?