Назван самый действенный способ остановить выпадение волос: это очень просто
Выпадение волос - частая проблема у женщин, и решить ее, как выяснилось, довольно просто.
Об этом пишет Zdorovia.com.
Медики говорят, что частой причиной потери волос является неправильный рацион. Наладьте его и ваш организм, в том числе и волосы, станет здоровее.
Волосы становятся крепкими и менее склонными к выпадению, если ваш организм получает достаточно витаминов группы В, а также витамины С и D. Кроме того, волосы нуждаются в цинке, фолиевой кислоте, селене.
Потребляйте в достаточном количестве мясо, бобовые, рыбу, орехи, яйца, и это сможет решить проблему с шевелюрой.
Если же проблема слишком серьезная - женская алопеция (облысение) - проконсультируйтесь с врачом, возможно, вам требуется системное лечение.
Почему могут выпадать волосы?
- Сезонность - весна или осень
- Нервный стресс
- Прием антибиотиков, гормональных препаратов
- Острые дефициты витаминов и минералов.
- Локальное заболевание кожи - себорея, дерматит, псориаз, грибковые заболевания и тому подобное.
- Гормональные колебания - например, во время беременности.
Ранее мы писали, что врачи выяснили причины, почему на самом деле могут выпадать волосы.