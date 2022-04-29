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Назван самый действенный способ остановить выпадение волос: это очень просто

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Пятница 29 апреля 2022 12:07
Назван самый действенный способ остановить выпадение волос: это очень просто Фото: Как остановить выпадение волос (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Выпадение волос - частая проблема у женщин, и решить ее, как выяснилось, довольно просто.

Об этом пишет Zdorovia.com.

Медики говорят, что частой причиной потери волос является неправильный рацион. Наладьте его и ваш организм, в том числе и волосы, станет здоровее.

Волосы становятся крепкими и менее склонными к выпадению, если ваш организм получает достаточно витаминов группы В, а также витамины С и D. Кроме того, волосы нуждаются в цинке, фолиевой кислоте, селене.

Потребляйте в достаточном количестве мясо, бобовые, рыбу, орехи, яйца, и это сможет решить проблему с шевелюрой.

Если же проблема слишком серьезная - женская алопеция (облысение) - проконсультируйтесь с врачом, возможно, вам требуется системное лечение.

Почему могут выпадать волосы?

  • Сезонность - весна или осень
  • Нервный стресс
  • Прием антибиотиков, гормональных препаратов
  • Острые дефициты витаминов и минералов.
  • Локальное заболевание кожи - себорея, дерматит, псориаз, грибковые заболевания и тому подобное.
  • Гормональные колебания - например, во время беременности.

Ранее мы писали, что врачи выяснили причины, почему на самом деле могут выпадать волосы.

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