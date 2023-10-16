Нумеролог розповіла, які світові зміни слід очікувати людству у 2024-2025 роках

Ми живемо в матриці, де дуже багато варіантів подій, через те, що дуже багато конфліктів відбувається зараз, можна зробити висновок, що ми знаходимося на негативній лінії подій. Які зміни призведуть нас до позитиву - розповіла нумеролог.

РБК-Україна (проєкт Styler) за допомогою нумеролога Вероніки Леончикової розповідає, яких змін нам слід очікувати у 2024-2025 роках.

Вероніка зазначає, що збирала інформацію з багатьох джерел, і робила свої прорахунки.

"У 2023 році енергія руху, відбулася і вже відбуваються великі зміни, і все тільки наростає. До 2026 року відбуватимуться перевірки, ці роки йдуть кармічні. З 2026 йде новий світ, тому що в сумі дає нам 1 - там уже все по-новому буде, нові люди народжуватимуться з іншим мисленням", - зазначає астролог.

Прогноз для країн світу

Якщо розглядати країни Євросоюзу за прогнозом, то у Франції та Греції будуть великі складнощі, руйнування та кризи.

У Туреччині найближчі два роки йдуть кармічні роки, далі відбудуться в ній великі зміни, якщо відмотати назад у період Османської імперії, в 1923 році було створення Турецької республіки. А тепер перемістимося вперед на ті самі енергії, це виходить 2030 рік. На цей рік переворот буде, можливо вже раніше розпочнуться бійки.

У Вірменії з Азербайджаном продовжуватимуться конфлікти, але інші країни зайняті своїм, і їм немає часу допомогти.

В Америці відбудуться великі зміни, пік буде на 2026 рік, можливо, кожен штат існуватиме за своїми правилами.

У Байдена починається новий цикл з листопада 2023 року - багато руйнувань. Прогноз повністю потрапляє в карму, він піде набагато раніше, ніж почнуться вибори в Америці.

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Китай почне конфлікти найближчим часом. І зі своїми домовленостями може зменшити територію Росії з боку сходу.

Які зміни на нас чекають у 2024-2025 роках (фото: Freepik)

Завдання для кожної людини

За словами Вероніки, головне завдання кожної людини - заземлитися. Наше життя залежить від нас, а не від того, що відбувається у світі, де б ми не були - ми повинні жити у своєму ритмі. Не має жодного значення в якій країні ми знаходимося, ми повинні перебувати з собою в контакті.

"Якщо у вас зараз період, коли виникають проблеми на проблемах, тоді на вас впливає ситуація у світі, ви знаходитесь в турбулентності. Ваше завдання допомагати, робити "добро", але не впускати нічого в себе, у своє тіло та розум. Для багатьох людей ці останні два роки були повні нових можливостей, зростання та розвитку. Хто справді цим скористався - йде за позитивним сценарієм", - зазначає нумеролог.

Нумеролог каже, що з 2026 року всі повинні навчитися мислити позитивно, любити себе й оточуючих, дарувати добро. Бо у новий світ потрібні усвідомлені люди. Ми самі формуємо наше майбутнє, все залежить від кожного з нас.

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У найближчі 4 роки прийде новий вірус, але це буде не пандемія, він вплине на чакру маніпура. Нова хвороба дасть ускладнення шлунково-кишковому тракту, так само будуть отруєння.

З жовтня 2023 до лютого 2024 року буде прийнято багато рішень, які вплинуть на долю всього світу надалі. Заморозки конфліктів на одній території - призведуть до відкриття вогню на іншій території.

"Таке почуття, що з весни 2024 року повністю відбудуться зміни, перехід на новий рівень. З літа 2024 року, різко з'являються нові технології, нові прориви, нові можливості, нове уявлення про технології в цілому. Люди захотять повної СВОБОДИ у всьому", - каже Вероніка.

Плутон у Водолії

З 21 січня 2024 року Плутон переходить на знак Водолія і правитиме до 2044 року. Востаннє Плутон проходив за знаком Водолія з 1777 по 1799 роки. За цей період відбулися дві, значущі події.

Велика французька революція під гаслом "Свобода, рівність, братерство!"

Друга важлива подія - це війна за незалежність США з проголошенням нового порядку та демократичної держави.

"Плутон у Водолії - це шлях від революції до еволюції. Люди, які несвідомо живуть, бунтуватимуть, влаштовуватимуть мітинги, страйки, революції. А усвідомлені люди розвиватимуться і еволюціонуватимуть на вищих рівнях свідомості", - пояснює Вероніка.

"Мені навіть складно це пояснити, бо звучить це казково, але люди навчаться зчитувати емоції один одного. Наше завдання навчитися транслювати добро, кохання та творення ", - сказала нумеролог".

Але не забуваємо, що 2024 рік - це аркан справедливості, і буде найсильніша розплата для кожної країни по-своєму”, - підсумувала нумеролог.