Нумеролог рассказала, какие мировые перемены следует ожидать человечеству в 2024-2025 годах

Мы живем в матрице где очень много вариантов событий, из-за того, что очень много конфликтов происходит сейчас, можно сделать вывод, что мы находимся на негативной ветке событий. Какие изменения приведут нас к позитиву - рассказала нумеролог.

Вероника отмечает, что собирала информацию с множества источников, и делала свои просчёты.

"В 2023 году энергия движения, произошла и уже происходят большие изменения, и все только нарастает. До 2026 года, будут происходить проверки, эти годы идут кармические. С 2026 идёт новый мир, так как в сумме дает нам 1 - там уже все по-новому будет, новые люди рождаться с другим мышлением", - отмечает астролог.

Прогноз для стран мира

Если рассматривать страны Евросоюза по прогнозу, то во Франции и Греции будут большие сложности, разрушения и кризисы.

В Турции ближайшие два года идут кармические годы, дальше произойдут в ней большие изменения, если отмотать назад в период Османской империи, в 1923 году было создание Турецкой республики. А теперь переместимся вперед на те же энергии, это получается 2030 год. На этот год переворот будет, возможно уже раньше начнутся потасовки.

В Армении с Азербайджаном будут продолжаться конфликты, но другие страны заняты своим, и им нет времени помочь.

В Америке произойдут большие изменения, пик будет на 2026 год, возможно каждый штат будет существовать по своим правилам.

У Байдена начинается новый цикл с ноября 2023 - много разрушений, прогноз. .полностью попадает в карму, он уйдёт намного раньше чем начнутся выборы в Америке.

Израиль с Палестинцами поставят окончательную точку в нынешнем конфликте.

Китай начнёт конфликты ближайшее время. И со своими договоренностями, может уменьшить территорию России со стороны востока.

Какие перемены нас ждут в 2024-2025 годах (фото: Freepik)

Задача для каждого человека

По словам Вероники, главная задача каждого человека - заземлиться. Наша жизнь зависит от нас, а не от того, что происходит в мире, где бы мы не были - мы должны жить в своём ритме. Не имеет никакого значение в какой стране мы находимся, мы должны находиться с собой в контакте.

"Если у вас сейчас период, когда возникают проблемы на проблемах, тогда на вас влияет ситуация в мире, вы находитесь в турбулентности. Ваша задача помогать, делать "добро", но не впускать ничего в себя, в своё тело и разум. Для многих людей эти последние два года были полны новых возможностей, роста и развития. Кто действительно этим воспользовался - идет по позитивном сценарию", - отмечает нумеролог.

Нумеролог говорит, что с 2026 года, все должны научиться мыслить позитивно, любить себя и окружающих, дарить добро. Так как в новый мир нужны осознанные люди. Мы сами формируем наше будущее, все зависит от каждого из нас.

Все уходит в цифровой мир, в ближайшее время возможно оффлайн банки существовать перестанут.

В ближайшие 4 года придет новый вирус, но это будет не пандемия, он повлияет на чакру манипура. Новая болезнь даст осложнения на желудочно-кишечный тракт, так же будут отравления.

С октября 2023 по февраль 2024 года будет принято много решений, которые повлияют на судьбу всего мира в дальнейшем. Заморозки конфликтов на одной территории - приведут к открытию огня на другой территории.

"Такое чувство, что с весны 2024 года полностью произойдут изменения, переход на новый уровень. С лета 2024 года, резко появляются новые технологии, новые прорывы, новые возможности, новое представление о технологиях в целом. Люди захотят полной СВОБОДЫ во всем", - говорит Вероника.

Плутон в Водолее

С 21 января 2024 года Плутон переходит в знак Водолея и будет в нём править до 2044 года. Последний раз Плутон проходил по знаку Водолея с 1777 по 1799 года. За этот период произошло два значимых события.

Великая французская революция под лозунгом "Свобода, равенство, братство!"

Второе важное событие - это война за независимость США с провозглашением нового порядка и демократического государства.

"Плутон в Водолее - это путь от революции к эволюции. Неосознанно живущие люди будут бунтовать, устраивать митинги, забастовки, революции. А осознанные люди будут развиваться и эволюционировать на более высших уровнях сознания", - объясняет Вероника.

"Мне даже сложно это объяснить, так как звучит это сказочно, но люди научатся считывать эмоции друг друга. Наша задача научиться транслировать добро, любовь, и созидание", - сказала нумеролог".

Но не забываем, что 2024 год - это аркан справедливости, и будет сильнейшая расплата для каждой страны по-своему”, - подытожила нумеролог.