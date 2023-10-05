Нумеролог пояснила, чому людям складно знайти свій життєвий шлях самостійно

Часто люди проживають не своє життя, йдуть не туди, не чують справжніх потреб і не досягають успіху в жодному аспекті життя. Це не доля, як може сказати більшість. Просто вони не вміють йти своїм шляхом, бо не знають свого призначення.

Чому людям складно знайи свій шлях самостійно

Нумерологія - це окрема наука, яка завдяки розшифровці цифр може зцілити людину та змінити її життя. Або направити у потрібний напрямок, адже ми не дарма народжуємося в різні дати та роки.

Річ в тому, що ми часто не розуміємо важливості того, щоб дізнаватися своє призначення. А воно є у кожного з нас і дано воно нам саме цифрами, а точніше, датою народження.

Вероніка зазначає, що наша дата народження це не просто набір цифр, це потенціал, з яким ми прийшли до цього життя, і його потрібно розпізнати, ідентифікувати.

"Спостерігаючи за людьми, я бачу, що здебільшого вони б'ються там, де це марно. Тобто люди намагаються покращити те, чого в них в принципі немає, і часто на це витрачаються роки. Людина б'ється, як риба об лід, намагаючись зробити те, для чого вона в принципі не призначена. Це як намагатися переплисти океан, начебто і плавати вмієш, але сили закінчуються швидко. Цю метафору можна перекласти і на той вид діяльності, якому ви присвячуєте багато років, а користі так і немає і ви стоїте на місці", - пояснює нумеролог.

Чому люди не можуть знайти свій шлях самостійно (фото:Freepik)

Вероніка додала, що так відбувається і в житті. Багато людей копають там, де не потрібно.Так відбувається, тому що вони збилися зі шляху, їм хтось, щось нав'язав свого часу, а вони не відчували і не чули себе. Тому пішли не своїм шляхом.

Через таку течію і відбувається вигорання, апатія, тривожність та занепад сил. Начебто весь час кудись йдете, а користі нуль.

Як можна відчути, що людина не на своєму шляху

Також нумеролог зазначає, що коли у людини немає життєвих сил і енергії, їй важко зрушити з “мертвої точки” та не вдається піти в новий досвід. Людина в такому стані здатна виконувати лише монотонну роботу, і проживати рутинне життя, оскільки це вже його зона комфорту.

У цьому стані немає внутрішнього вогню, азарту, трансформацій та натхнення, багатьом знайоме це почуття. Через незнання свого шляху, ви так і залишаєтесь у цьому стані.

Саме тому, якщо ви незадоволені тим життям, яким ви живете і докладаєте до свого комфорту багато зусиль, але все ніби марно - дізнавайтеся, що є вашим призначенням і обирайте свій шлях на рівні відчуттів.

Так, це завжди ризиковано і страшно, але саме тоді, коли ми приступаємо через свої страхи - ми виходимо на новий рівень І це стосується всіх аспектів нашого життя.