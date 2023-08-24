Як за датою народження дізнатися, скільки у вас буде шлюбів

Нумерологія допомагає дізнатися дуже цікаві речі про вашу долю і навіть ваше майбутнє. Існує спеціальна формула, яка допомагає за датою народження визначити ваше особисте число долі.

Як за допомогою дати народження можна дізнатися скільки у вас буде шлюбів - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як розрахувати свою особисту кількість долі

Візьміть усі ваші цифри у дати народження та складіть їх разом. Наприклад, дата народження: 20 травня 1990 року.

2+0+0+5+1+9+9+0 = 26. Тепер складаємо 2+6 і отримуємо цифру 8. Ваше число долі має бути від 1 до 9.

Значення чисел долі

1

Ці люди ніколи не сумніваються у своєму виборі, тому у шлюби вступають легко і без жодних сумнівів. Вони із задоволенням будують сімейні стосунки та шукають можливості, щоб уникати конфліктів. У цьому їм допомагає вроджена комунікабельність та бажання зберегти сімейне вогнище. Тому шлюб у них, швидше за все, буде лише один.

2

Люди, у яких головна цифра "2" - однолюби. І в їхньому житті можливий не лише один шлюб, а й одне кохання - на все життя. І ці стосунки від самого початку до кінця будуть пронизані дуже ніжними почуттями до партнера.

3

Ці люди найнепередбачуваніші. За вдачею вони динамічні, енергійні, завжди в пошуку чогось чи когось, любителі всього нового та яскравих відчуттів. Тому кількість шлюбів у таких осіб може не обмежитись навіть трьома. До речі, саме ці люди можуть одружуватися з тим самим партнером кілька разів у своєму житті.

4

У виборі партнера ці люди дуже розбірливі, але, на жаль, вони перебувають у перманентному пошуку майже все своє життя. І навіть тоді, коли поруч із ними вже є близька людина.

Перфекціонізм та настороженість не дозволяють їм розслабитися з однією людиною. Тому у "4" може бути дуже багато шлюбів та зв'язків. У поодиноких випадках вони зупиняються у своїх пошуках - за умови, що їм трапиться терплячий партнер.

5

Люди, у яких число долі "5" - укладають пізні шлюби. Зазвичай виною романтична натура, яка уявляє собі ідеальну сім'ю з казки. А ще - тотальна невпевненість у собі під час стосунків.

І "п'ятірки" з віком починають відпускати свої комплекси, мрії, а потім знаходять партнера, єдиного і неповторного, одного і на все життя.

6

Такі люди зазвичай одружуються двічі. Перший шлюб - пробний і найчастіше, не найвдаліший. А ось другий стає щасливим, тому що "шістки" встигають зрозуміти, чого вони хочуть від життя та проводять роботу над помилками. Вони довго чекають, перш ніж знову комусь довіритись.

7

Люди з числом долі "7" вважаються справжніми щасливчиками. Стосунки їм даються легко, оскільки за своєю натурою ці люди проникливі та дипломатичні. У них є всі якості, які допомагають створити міцні та щасливі союзи - один і на все життя.

8

Для представників "8" шлюб - це стабільність та безпека. Тому вони часто укладають союзи з розрахунку. Але їхні сім'ї назвати нещасливими неможливо, тому що вони "вирощують" кохання багато років і дуже віддані своїм половинкам.

9

У представників цієї цифри ранній шлюб – не рідкість. Вони рано починають прагнути до самостійності та незалежності, тому що мають величезну внутрішню силу і вірять у те, що з багатьма речами в житті впораються самостійно.

Але перший шлюб часто виявляється не теплою прогулянкою парком, а справжніми американськими гірками, з усіма проблемами й марними спробами не загубитися в цих стосунках. Але така наука їм швидко йде на користь.