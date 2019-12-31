Новый год 2020: праздничные поздравления в стихах и прозе

Новогодние оригинальные поздравления с праздником для взрослых и детей
Новый год 2020 уже практически на пороге, и украинцы готовятся достойно отмечать любимый праздник. Поздравления и теплые пожелания друзьям, родным, любимым, коллегам и близким, а также красноречивые и запоминающиеся тосты - его неотъемлемая составляющая. Styler собрал лучшие примеры красивых и ярких поздравлений в стихах и прозе для взрослых и детей по случаю новогоднего праздника.
Вот примеры универсальных поздравительных стихов, которые непременно подарят радость адресату.
Пусть вам Крыска в Новый год
Все на блюдце принесет!
Радость, счастье, добрый вечер,
Сногсшибательные встречи!
Крыс пусть вас убережет,
От печали в Новый год!
***
Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит - долгожданный друг!
Пусть он будет полный вдохновенья,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновенья
И исполнятся заветные мечты!
***
Прими мои наилучшие поздравления в этот волшебный день! Пускай 2020 год принесет тебе удачу во всех делах. (для СМС)
***
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроение
Произнесли: "Жизнь удалась!"
***
Пусть Дед Мороз не забудет выполнить все пожелания, президент полночь пообещает что-то оригинальное, а соседи вступят самых красочных петард для праздничного салюта (для СМС).
***
Новый год - это новые планы
И подарки, свершения, мечты.
Пусть наступит он: светлый и славный.
Будем счастливы в нем я и ты!
Новый год - это тайна, загадка,
В предвкушении благ эта ночь.
Пусть исполнятся все пожелания,
Будут счастливы все: сын и дочь.
С благодарностью в прошлое смотрим,
А с надеждою светлой вперед.
Пусть достаток несет и внимание
Приходящий с надеждами год!
***
Новогодние поздравления в стихах (Фото: коллаж РБК-Украина)
Чудо цифры 2020
Загорятся в эту ночь,
Крыска пусть проблемы ваши
Гонит поскорее прочь.
С Новым годом поздравляю,
Счастье в дом пускай войдет,
А зубастая хозяйка
Мир, достаток принесет!
Тихой поступью к нашим порогам подходит Новый год. Желаю, чтобы теперь он пришел не просто так, а с мешками богатства, бурей эмоций, вдохновением и массой других удивительных вещей! (для СМС)
***
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
***
Поцеловавшись в полночь, стрелки
Свой новый начали отсчет,
Звенят фужеры и тарелки...
Богатым будет новый год!
Пусть счастье дом не покидает,
А бедам - дверь не открывай,
До звезд мечты твои взмывают,
Желанья плещут через край,
И яркая, как фейерверки,
Неистово волнуя кровь,
Пускай поселится навеки
В душе безмерная любовь!
***
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.
Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!
***
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
Пусть ворвутся с Новым годом
К вам весёлым хороводом
Шутки, радость, звонкий смех,
В дом достаток и успех!
***
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать друзья!
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаю я.
Новогодние стихи для детей (фото: pixabay.com/sobima)
Когда вы планируете поздравлять с Новым годом детей, лучше использовать просте и ритмичные строчки с яркими образами. Так малышем будет и понятнее, и легче их запомнить. Вот несколько примеров на выбор:
Дед Мороз, открой мешок,
Расскажу тебе стишок,
Ты игрушку мне подаришь,
Без подарка не оставишь.
***
Белочки и зайки
Пляшут на лужайке.
И подарков каждый ждет —
Приходи к нам, Новый год!
***
Целый год мы ждали праздник,
И подарков, и конфет.
На снегу вчера я видел
Дедушки Мороза след!
А сегодня - вот он, рядом!
Открывай скорей мешок!
Знаешь, как учил я долго
Этот маленький стишок!
***
Мандаринки купит папа,
Мама испечет нам торт,
И всю ночь не будем спать мы -
К нам приходит Новый год!
Я уже большая очень,
Тоже всем помочь могу.
Я умею, между прочим,
Елку наряжать свою.
Я повешу здесь фонарик,
А туда огромный шар.
И еще повешу шарик,
Чтоб на елочке сиял.
***
За окошком снег идет,
Значит, скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Долго к нам ему идти
По заснеженным полям,
По сугробам, по лесам.
Принесёт он ёлочку
В серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит.
***
Ждал я днями и ночами,
Пока праздник к нам придет,
Светит елочка огнями —
Значит скоро Новый Год!
Если вы предпочитаете обходиться без рифмы в поздравительных пожеланиях, то могут подойти такие универсальные варианты, которые легко дополнить и своими собственными конструкциями для оригинальности:
Поздравления с Новым годом 2020 в прозе и тостах (Фото: pixabay.com)
Поздравляю с Новым годом - прекрасным праздником, вселяющим надежду в сердце и веру в чудеса. Желаю, чтобы в бой курантов заветное желание перестало быть мечтой и наконец-то осуществилось, чтобы счастливый звон бокалов наполнил душу радостью и светлым чувствами, чтобы Дед Мороз принес мешок здоровья и веселого настроения.
***
Пусть в этом году в жизни появится все то, чего вам не хватает для счастья. Пусть люди вокруг станут дружелюбнее, мир - ярче, учеба - легче, дружба - крепче, любовь - сильнее. Пусть водопады безоблачной радости обрушиваются на голову ежедневно. Пусть сердце поет, пусть хочется жить, творить, любить и мечтать!
***
Поздравляю с самым таинственным праздником - Новым годом! Желаю искрометных желаний и бушующих страстей, удивительных подарков и полета фантазии. Пусть тебя закружит хоровод сверкающих снежинок, а самая большая и красивая подарит нежный поцелуй. Он принесет счастье в наступающем Новом году!