Новый год 2020: как в Киеве будут работать супермаркеты и торговые центры

Новый год 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

На Новый год 2020 уже у супермаркетов и торговых центрах будет особыйй график работы

Новый год 2020 уже совсем близко. Многие закупили продукты и подарки заранее, или же делают это в интернете, но есть и те, кто делает покупки перед самым праздником в супермаркетах и торговых центрах. Подробнее узнать о графике работы магазинов и ТРЦ вы можете в материале Styler.

Многие столичные супермаркеты и торговые центры в канун Нового года изменяют свой стандартный график работы.

Как будут работать супермаркеты

Сильпо 31 декабря будет работать в обычном режиме. 1 января магазины, которые работают не круглосуточно будут открываться в 09:00. Круглосуточные магазины будут работать, как и раньше 24/7.

АТБ 31 декабря работает до 22:00, 1 января магазины открываются в 10:00 и закрываются в 22:00.

Novus 31 декабря работает с 8:00 до 22:00, 1 января с 10:00-23:00.

МЕТRО 31 декабря работает до 21:30, а 1 января - выходной день.

Fozzi 31 декабря работает с 8:00 до 20:00, 1 января 12:00 до 23:00.

Мегамаркет 31 декабря работает до 22:00, а 1 января с 12:00-23:00.

Велика Кишеня будет работать в обычном режиме.

Ашан возле станции метро "Черниговская" 31 декабря будет работать с 8:00-18:00. При этом 1 января – выходной день.

Ашан возле метро "Почайна" 31 декабря будет работать с 8:00-18:00, 1 января – тоже выходной.

Ашан на "Лыбедской" 31 декабря будет работать с 8:00-21:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00.

Ашан на Сосниных 31 декабря будет работать с 8:00-19:00, но 1 января - выходной день.

Ашан на Беличах 31 декабря будет работать с 8:00-19:00, 1 января - тоже выходной.

Как будут работать торговые центры

Gulliver 31 декабря будет работать с 10:00-21:00 (кинотеатр "Оскар" - до 22:00), 1 января - с 12:00-22:00 (кинотеатр "Оскар" - до 02:00).

Ocean Plaza 31 декабря работает с 10:00-22:00, 1 января - с 12:00-22:00.

Lavina Mall 31 декабря работает с 10:00-20:00, 1 января - с 12:00-22:00.

Ocean Plaza 31 декабря будет работать с 10:00-22:00, 1 января - с 12:00-22:00.

Sky Mall 31 декабря будет работать с 10:00-20:00, 1 января - с 11:00-22:00.

Dream Town 31 декабря будет работать с 10:00-21:00, 1 января - с 11:00-22:00.

River Mall 31 декабря будет работать с 10:00-20:00, 1 января - с 12:00 до 22:00

Метроград 31 декабря будет работать с 10:00-20:00, 1 января - выходной день, кроме -2 этажа.

Blockbuster 31 декабря будет работать с 10:00-18:00, 1 января - с 12:00-22:00.

Проспект 31 декабря работает с 10:00-20:00, 1 января - с 14:00-22:00.

GLOBUS 31 декабря будет работать с 10:00-22:00, фудкорты до 20:00, а 1 января - с 12:00 до 22:00.

Art Mall 31 декабря будет работать с 10:00-20:00, а 1 января – выходной день.

Променада 31 декабря работает с 10:00-20:00, 1 января - выходной.

Cosmopolite 31 декабря будет работать с 10:00-21:00, а 1 января - с 12:00-22:00.

Атмосфера 31 декабря работает с 10:00-17:00, 1 января – выходной день.