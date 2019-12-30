Нацгвардейцы записали фантастический кавер на песню "Щедрик": яркое видео

Нацгвардейцы записали кавер на "Щедрик" (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гвардейцы НГУ поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым

Перед Новым годом 2020 нацгвардейцы записали кавер-версию песни "Щедрик", музыку для которой написал украинский композитор Николай Леонтович. Кстати, в этом году его пятая и финальная версия мелодии "отмечает" столетний юбилей. Видео с вариантом от бойцов этого музыкального символа Рождества опубликовано на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.

Гвардейцы также сняли яркий клип на свое прочтение щедривки. В центре Киева на Контрактовой площади возле новогодней елки и около другой хвойной красавицы на сцене Арки Дружбы народов, а также возле монумента Родина-мать они исполнили песню под свою "минусовку", аккомпанируя на бандуре.

Нацгвардейцы спели "Щедрик" под бандуру и поздравили украинцев с новогодними праздниками (Фото: скриншот)

"В эти праздничные дни желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения. Пусть духовное тепло Большого христианского праздника - Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью. С Новым годом и с Рождеством Христовым!" - говорится в подписи к клипу.

Видео: Нацгвардейцы исполнили кавер на песню "Щедрик"

Отметим, что в новогодние праздники легендарная украинская щедривка традиционно обретает "новую жизь" - популярные артисты часто создают и показывают в этот период собственные аранжировки, и количество таких каверов уже невозможно сосчитать.

"Щедрик" на Западе знают под названием Carol of the Bells. Эта мелодия звучит во многих голливудских фильмах и анимациях ("Южный парк", "Маппет Шоу" "Симпсоны", "Гриффины", "Менталист", "Один дома", "Крепкий орешек", "Гарри Поттер" и многие другие).

Добавим, что о происхождении колядки "Щедрик" известно немного. Текст песни известен еще с дохристианского периода и многие годы эта колядка популярна и в украинских селах на Рождественские праздники, а благодаря обработке Леонтовича - и во всем мире.