Эти знаки Зодиака осуществят все желания, загаданные в новогоднюю ночь

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака в Новый год стоит загадать самые сокровенные желания - в гороскопе Павла Глобы

Гороскоп 2020 сулит некоторым знакам Зодиака много приятных сюрпризов. Известный астролог Павел Глоба в своем прогнозе назвал четырех представителей зодиакального круга, которым обязательно стоит загадать желание под бой курантов. Все их самые сокровенные мечты и мысли, отправленные во Вселенную, имеют отличные шансы реализоваться в 2020 году.

Близнецы

Самые заветные и невероятные желания Близнецов могут воплотиться в жизнь уже в январе 2020 года. Астролог рекомендует представителям знака мыслить позитивно, отгоняя от себя негатив. Оптимистический настрой как магнитом будет притягивать Близнецам удачу и положительную энергию, способную помочь в исполнении задуманного.

Львы

Любое желание, загаданное под новогодний бой курантов сбудется и у представителей этого знака. Астролог рекомендует Львам прислушаться к собственным ощущениям и внутреннему чутью, чтобы загадать в новогоднюю ночь самое важное желание. И с 1 января 2020 года можно смело идти вперед к осуществлению задуманного.

Козероги

Наступающий год принесет людям, рожденным под этим знаком, много волшебства. Все проблемы будут решаться будто сами по себе. Позитивные перемены произойдут в карьере и в личной жизни Козерогов. Павел Глоба советует в новогоднюю ночь не ограничиваться каким-то одним желанием, ведь сама Вселенная будет сопутствовать в 2020 году этому знаку Зодиака.

Рыбы

Рыбам также повезет в 2020 году, и не в последнюю очередь это связано с загаданным в новогоднюю ночь заветным желанием. Астролог рекомендует Рыбам в новом году сосредоточиться на себе и побольше баловать себя любимых, совершать приятные покупки, отдыхать, устраивать личные праздники.