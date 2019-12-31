Новий рік 2020: святкові поздоровлення у віршах та прозі

Новорічні оригінальні привітання зі святом для дорослих та дітей
Новий рік 2020 вже майже на порозі, і українці готуються гідно відзначати улюблене свято. Вітання та теплі побажання друзям, рідним, коханим, колегам і близьким, а також красномовні та такі, що легко запам'ятовуються, тости - його невід'ємна складова. Styler зібрав кращі приклади гарних та яскравих привітань у віршах та прозі для дорослих і дітей з нагоди новорічного свята.
Ось приклади універсальних вітальних віршів, які неодмінно подарують радість адресату.
В рік Білого Щура,
Нехай буде багато добра,
А достаток і фортуна,
Будуть за вірного друга,
Що Новому році допомагатиме,
І багатство примножатиме.
***
Стоїть запашиста ялинка у хаті,
За стіл вже сідають усі,
Ми друзям так раді на нашому святі,
Вітання звучать голосні:
Бажаємо щастя, здоров'я, наснаги,
Багатства, надії, тепла,
Щоб кожну хвилину у вашому серці
Любов нескінченна жила!
***
Прийми мої найкращі вітання в цей чарівний день! Нехай 2020 рік принесе тобі удачу у всіх справах. (для СМС).
***
З Новим Роком, добрі люди!
Хай легка в вас доля буде!
Щоб у хаті - повна чаша,
Щоб цвіла родина ваша,
Щоб здоров'я через край,
Нумо, келих піднімай!
***
Нехай Дід Мороз не забуде виконати всі побажання, президент опівночі пообіцяє щось оригінальне, а сусіди наберуть самих барвистих петард для святкового салюту (для СМС).
***
Новий рік - це нові плани
І подарунки, звершення, мрії
Нехай настане він: світлий і славний.
Будемо щасливі в ньому я і ти!
Новий рік - це таємниця, загадка,
В передчутті благ ця нічка.
Нехай здійсняться всі побажання,
Будуть щасливі всі: син і дочка.
Із вдячністю в минуле дивіться,
А з надією світлою вперед.
Нехай достаток несе і щастя
Приходить з надіями рік!
***
Новорічні поздоровлення у віршах (Фото: колаж РБК-Україна)
Новий рік вже на порозі,
Повний різних сподівань,
Зустрічаймось, там де друзі,
Серед радості й вітань!
Щоб було все у достатку,
В Році новому у нас,
Загадаємо бажання,
Щоб здійснилися у раз!
***
Кожен Новий рік як казка,
Як народження мрій.
Нова приходить радість
У світ наш, повний краси.
З Новим роком вітаю
І бажаю вам добра,
Багато щастя і удачі,
І душевного тепла!
***
Тихою ходою до наших порогів підступає Новий рік. Бажаю, щоб тепер він прийшов не просто так, а з мішками багатства, бурею емоцій, натхненням і масою інших дивовижних речей! (для СМС)
***
Поцілувавшись опівночі, стрілки
Свій новий почали відлік,
Дзвенять фужери і тарілки...
Багатим буде новий рік!
Хай щастя будинок не покидає,
А бід - двері не відкривай,
До зірок твої мрії злітають,
Желанья плещуть через край,
І яскрава, як феєрверки,
Несамовито хвилюючи кров,
Нехай навіки оселиться
В душі безмежна любов!
***
Здоров'я бажаємо ми господині,
Хай затишок буде у вашій родині,
Господар хай буде багатим, щасливим,
А син нехай буде розумним, кмітливим.
Хай донечка буде як зіронька ясна,
Життя нехай буде солодке й прекрасне!
***
Нехай Новий рік в ваш дім ввійде
З надією, радістю, з любов'ю.
І в дар з собою принесе
Велике щастя і здоров'я.
Нехай падає на плечі сніг,
Дзвенять келихи, сяють зорі,
І вірить кожна людина,
Що випробувати себе не ще можна.
То ж нумо святкувати друзі!
Інакше просто бути не може,
Світлої вам долі, любі,
Щастя хай відчує кожен.
Новорічні вірші для дітей (фото: pixabay.com/sobima)
Коли ви плануєте вітати з Новим роком дітей, краще використовувати прості та ритмічні рядки з яскравими образами. Так малюком буде і зрозуміліше і легше їх запам'ятати. Ось кілька прикладів на вибір:
Ой, Дідусю наш хороший,
Ти до нас прийди з морозом!
Швидше стукай у вікно,
В гості ждем тебе давно.
Ми у коло стали,
Разом погукали:
- Гей, Морозе, йди в кімнату
Новий рік стрічати!
***
Де народився Дід Мороз?
Де він жив і де він ріс?
- У холодильнику у нас!
Там живе він і зараз!
***
Падав сніг на поріг,
Кіт зліпив собі пиріг.
Поки смажив, поки пік,
А пиріг водою стік.
Кіт не знав, що на пиріг
Треба тісто, а не сніг.
***
Довго думав носоріг,
Що вдягнуть на Новий рік?
Буде маскарадний бал
Там казковий карнавал.
"Мабуть, я вдягнусь на свято
У костюмчик зайченяти".
Та чомусь на карнавалі
Носорога впізнавали.
***
Новорічне скоро свято.
Для малого кошеняти
Наряджа ялинку киця:
На гілках мишва вертиться,
Сріблом світиться вершинка –
У фользі смачна печінка,
Добрі з сиром пиріжечки,
Ковбаси малі кружечки,
Ще з сметаною п'ять мисок
Та гірлянди із сосисок.
***
Дід Мороз на Новий Рік
Мені кролика приніс!
Кролик під ялинку втік,
Видно тільки білий ніс.
Вилізь, прошу, з-під ялинки,
Дам тобі я дві морквинки!
Якщо ви віддаєте перевагу вітанням без рими у святкових побажаннях, то можуть підійти такі універсальні варіанти, які легко доповнити й своїми власними конструкціями для оригінальності:
Привітання з Новим роком 2020 в прозі та тостах (Фото: pixabay.com)
Вітаю з Новим роком - прекрасним святом, що вселяє надію в серце і віру в чудеса. Бажаю, щоб під бій курантів заповітне бажання перестало бути мрією і нарешті здійснилося, щоб щасливий дзвін келихів наповнив душу радістю і світлим почуттями, щоб Дід Мороз приніс мішок здоров'я і веселого настрою.
***
Нехай в цьому році в житті з'явиться все те, чого вам не вистачає для щастя. Нехай люди навколо стануть більш дружелюбним, світ - яскравішим, навчання - легшим, дружба - міцнішою, любов - сильнішою. Нехай водоспади безхмарної радості обрушуються на голову щодня. Нехай серце співає, нехай хочеться жити, творити, любити і мріяти!
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Вітаю з найтаємничнішим святом - Новим роком! Бажаю іскрометних бажань і бурхливих пристрастей, дивовижних подарунків і польоту фантазії. Нехай тебе закрутить хоровод блискучих сніжинок, а найбільша і найкрасивіша подарує ніжний поцілунок. Він принесе щастя в наступаючому Новому році!