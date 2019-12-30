Когда в Украине в 2020 году нужно колядовать, щедровать и посевать

Украинские колядники (фото: РБК-Украина)

На Рождество и Старый Новый год в Украине существует много необычных традиций

Новогодние и рождественские праздники в Украине связаны с рядом народных традиций, которые передаются из поколения в поколение. Самые главные из них - это колядование, щедрование и засевание. Когда в 2020 году можно смело отправляться на гуляния - в материале Styler.

Стоит отметить, что все эти ритуалы посвящены единственной и главной цели - пожелать дому и его хозяевам достатка, процветания и щедрого нового года.

Когда нужно колядовать

Традиция колядок уходит историей еще в дохристианские времена. Тогда люди верили, что у языческой богини любви и красоты Лады рождался сын Коляда. Его наши праотцы считали богом зимнего солнца. Согласно преданию, Коляда рождался в самую длинную ночь (день зимнего солнцестояния, по новому стилю - 6 января).

Из-за дохристианского происхождения традиции, в современных колядках в библейские мотивы вплетены упоминания природных сил и явлений. После принятия христианства о Коляде позабыли, теперь эта традиция посвящена рождению Иисуса Христа Спасителя.

Колядовать в Украине принято на Святвечер - 6 января. После первой звезды вся семья садилась ужинать за постным столом, а затем принято было носить кутю крестным родителям и ходить по домам с колядками.

Колядовали группами, и у каждого члена семьи была своя роль. Такая традиция превращалась в своего рода театрализованную постановку. Во главе группы - звездарь, он несет "Вифлеемскую звезду", которая указала волхвам на рождение Иисуса. Второй участник - звонарь, который звонком предупреждает хозяев о приходе колядников.

Стоит отметить, что колядовать можно абсолютно всем - мужчинам, женщинам детям, утром 7 января уже не колядуют, но славят церковными песнями рождение Христа.

Украинские колядники (фото: РБК-Украина)

Когда щедруют

Щедрый вечер не стоит путать со Святвечером. Его празднуют в Украине 13 января, в канун "Старого Нового года". В этот день принято ходить по домам с щедровками. В дохристианское время в этот вечер почитали Месяц, который связывали с урожаем. В этот день у богов просили щедрого урожая и достатка.

Щедровки наполнены пожеланиями "полной чаши" во всем. А чтобы расщедрить богов, нужно было щедро одарить гостей едой и деньгами. Не пустить в дом щедровальщиков - к бедам и убыткам на целый год.

Щедруют только молодые люди. Обряд сопровождается песнями, танцами, переодеваниями с масками и сценками.

13 января празднуют день Маланки - сестры Месяца, а 14-го - Василия Великого. Поэтому в песнях щедривок часто встречаются их имена. Согласно древнему мифу, когда Меланию, сестру Месяца, украл змей, вызволил ее богатырь Василий.

Когда можно посевать

Посевают на Старый Новый год 14 января. При этом в обряде нельзя участвовать женщинам - только мальчикам или мужчинам. В дом первым должен войти представитель мужского пола, это, по преданию, принесет достаток и богатство на следующий год.

Принято посевать с самого утра, а лучше всего до восхода солнца. Самому первому посевальщику дарили самые богатые подарки, поэтому мальчишки старались встать как можно раньше, чтобы успеть первыми обойти дома.

Посевальщик приносит в дом жито и пшеницу, рассевает их по полу при этом напевая песню-посевалку или рассказывает стишок. Зерно, рассыпанное по полу нельзя убирать до заката. Кроме того, считалось, что чем больше мальчишек придет посевать, тем более щедрым будет новый год.