Новое видео с Зеленским и фурой взволновало сеть

Новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским появилось в социальной сети Facebook. В этом ролике снова фигурирует фура, но в этот раз она не сбивает Зеленского, а на него высыпается белый порошок (по задумке автора, судя по всему, это кокаин). Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Видео разместил на своей странице советник президента Украины Юрий Бирюков. Он призвал МВД закрыть дело о предыдущем ролике, где кандидата "задавил" грузовик.

По данному факту Главное следственное управлениее Национальной полиции открыло уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

"Уважаемые (где-то и кем-то) МВД. Он живой! Все хорошо! Его не задавил КамАЗ. Закрывайте дело", - написал Бирюков.

Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Украинцы шокированы новым видео и очень эмоционально отреагировали на него в социальных сетях.

"Посмотрел шоу. Пошел покупать дробовик. И побольше патронов. Судя по рейтингам, зомби апокалипсис уже начался"

"Потом удивляются, что выборы проиграны. На таком негативе их не выиграть"

"А в Париже КАМАЗЫ есть?"

"Пропаганда наркотиков"

"Шедевр киноискусства"

"Это видео – материал для криминального дела"

"Вечно молодой, вечно пьяный"

"Опозорились вы по второму кругу своими роликами. Это уже агония, ребята"

"Собрались как-то две сильных команды креативщиков и давай креативить. Только полигон не тот, чуваки"

Скандал с видео про Зеленского и КАМАЗом (Коллаж РБК-Украина)

"Сериал "Камаз-95"

"Закрывайте уже дело!"

"Хочется верить что президент изменился, он искренен, и тут снова это дерьмо. И ты понимаешь что люди не меняются и дальше будет то что и было раньше"

"КАМАЗ дотащил его до Парижа, поэтому и истерика"

"Я с нетерпением ожидаю следующую серию"

"Выжил, только немного поседел"

"Он под кайфом, а не под КАМАЗом"

Напомним, что 10 апреля появилось скандальное видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского.

Видео, где фура сбивает Зеленского

Как оказалось, этот провокационный ролик действительно был опубликован в Telegram-канале соратниками действующего президента. Правда, как рассказали Styler представители сайта "Європейське майбутнє України", ни Порошенко, ни его штаб не знали о существовании этого видео. Более того, ролик, на котором Зеленского сбивает грузовик, скорее всего, является актом диверссии со стороны одного из сотрудников сайта.

Отметим, что в четверг друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов рассказал в эфире передачи о том, как кандидат в президенты относится к наркотикам. По словам экс-"кварталовца", Зеленский никогда "не курил и не кололся".

Также мы сообщали о том, что украинцы в шоке от заявлений, которые звучали в эфире программы "Право на владу".