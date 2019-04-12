Новое видео с Зеленским и фурой взволновало сеть

В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками
Новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским появилось в социальной сети Facebook. В этом ролике снова фигурирует фура, но в этот раз она не сбивает Зеленского, а на него высыпается белый порошок (по задумке автора, судя по всему, это кокаин). Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".
Видео разместил на своей странице советник президента Украины Юрий Бирюков. Он призвал МВД закрыть дело о предыдущем ролике, где кандидата "задавил" грузовик.
По данному факту Главное следственное управлениее Национальной полиции открыло уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
"Уважаемые (где-то и кем-то) МВД. Он живой! Все хорошо! Его не задавил КамАЗ. Закрывайте дело", - написал Бирюков.
Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)
Украинцы шокированы новым видео и очень эмоционально отреагировали на него в социальных сетях.
Скандал с видео про Зеленского и КАМАЗом (Коллаж РБК-Украина)
Напомним, что 10 апреля появилось скандальное видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского.
Видео, где фура сбивает Зеленского
Как оказалось, этот провокационный ролик действительно был опубликован в Telegram-канале соратниками действующего президента. Правда, как рассказали Styler представители сайта "Європейське майбутнє України", ни Порошенко, ни его штаб не знали о существовании этого видео. Более того, ролик, на котором Зеленского сбивает грузовик, скорее всего, является актом диверссии со стороны одного из сотрудников сайта.
Отметим, что в четверг друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов рассказал в эфире передачи о том, как кандидат в президенты относится к наркотикам. По словам экс-"кварталовца", Зеленский никогда "не курил и не кололся".
Также мы сообщали о том, что украинцы в шоке от заявлений, которые звучали в эфире программы "Право на владу".