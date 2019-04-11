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Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 13:26
Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко
Видео про Зеленского и грузовик взбудоражило сеть (коллаж РБК-Украина)

У Порошенко опубликовали странный ролик, где Зеленского сбивает фура. Пользователи сети не верят

Видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского, появившееся на якобы связанном с президентом Петром Порошенко Telegram-канале, вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Напомним, что этот очень, мягко говоря, странный ролик был смонтирован на основе рекламного видео Зеленского, которое вышло 10 апреля.

У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского

В команде Зе указали на тот факт, что несколько дней назад на официальной странице Порошенко в Facebook было опубликовано видеообращение гаранта, где он "объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится".

"В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте мгновенно приходит sms, содержащей ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось данное видео (где фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского - ред.)" - говорится на официальном сайте команды Зе.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети пользователи недоумевают из-за этого ролика.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

  • Ужас! До какого уровня нужно было упасть, чтобы такое делать... Пробито дно дна...
  • Какое днище... Это уже похоже на угрозу жизни. Плюс клевета. Если бы у нас были честные суды, то засудить бы кое-кого за такие ролики.
  • ﻿Якось це взагалі не по-чоловічому!﻿
  • Такой грязной компании еще не было...
  • Жесть. Думаю, это намек на судьбу Кеннеди. Есть над чем задуматься.﻿
  • Не фура, а мусоровоз! Это двойное оскорбление. Я так считаю.﻿
  • Прикол приколом, но с таким шутить!? Это уже переходит все границы!
  • Як це гидко..﻿.
  • Грязная кампания за честные выборы.
  • С такими пиарщиками и врагов не надо.﻿
  • Это уже ниже плинтуса﻿!
  • Если видео исходит из штаба Пороха - это, конечно же, недопустимо!

Многие, правда, уверены, что Порошенко и его штаб не имеют отношения к этому видео.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

  • Интересно, а Порошенко знает о том, что у него есть такой ролик?
  • Чет я не нашел в телеге Порошенко этого видео. Есть скрины, пруфы?﻿
  • За кермом КАМАЗа був Кривавий Пастор? Чи мені здалося?﻿
  • Где это Порошенко опубликовал? Что за очередные вбросы?﻿
  • Ну а нащо було ходити по проїжджій частині?﻿
  • Ну, якщо ви такі впевнені, то гайда до суду, захищати себе. А то все бла-бла-бла.﻿
  • Больше смахивает на провокацию команды Зе.
  • Сначала сравниваешь свою страну с порноактрисой, "хоронишь" Порошенко, а потом удивляешься "а меня за шо?"
  • Тільки повний ідіот може в це повірити.

Styler решил проверить, действительно ли этот провокационный ролик был опубликован в Telegram-канале соратниками действующего президента. Мы перешли по ссылке, указанной на официальной странице Петра Порошенко.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

Вот так выглядит сайт, где нужно зарегистрироваться.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

После регистрации на телефон приходит такое sms-сообщение.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

Перейдя по ссылкам на каналы "Європейське майбутнє України" в Telegram и Viber, мы увидели, что видео, на котором фура сбивает кандидата в президенты, действительно существует - это не фейк команды Зе, как считают многие юзеры. Более того, эти видео никто удалять не собирается.

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Скриншот

По состоянию на 13:17 ролик в Telegram просмотрели 66 тыс. пользователей.

Ранее мы писали о том, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко перед их дебатами на "Олимпийском".

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