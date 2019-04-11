Зеленский и грузовик: сеть в недоумении от скандального видео на канале Порошенко

Видео про Зеленского и грузовик взбудоражило сеть (коллаж РБК-Украина)

У Порошенко опубликовали странный ролик, где Зеленского сбивает фура. Пользователи сети не верят

Видео, на котором фура сбивает Владимира Зеленского, появившееся на якобы связанном с президентом Петром Порошенко Telegram-канале, вызвало бурю эмоций у пользователей социальных сетей.

Напомним, что этот очень, мягко говоря, странный ролик был смонтирован на основе рекламного видео Зеленского, которое вышло 10 апреля.

У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского

В команде Зе указали на тот факт, что несколько дней назад на официальной странице Порошенко в Facebook было опубликовано видеообращение гаранта, где он "объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится".

"В данном видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте мгновенно приходит sms, содержащей ссылку на Telegram и Viber-каналы. В указанном Telegram-канале и появилось данное видео (где фура сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского - ред.)" - говорится на официальном сайте команды Зе.

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"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - говорится в сообщении.

Тем временем в сети пользователи недоумевают из-за этого ролика.

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Ужас! До какого уровня нужно было упасть, чтобы такое делать... Пробито дно дна...

Какое днище... Это уже похоже на угрозу жизни. Плюс клевета. Если бы у нас были честные суды, то засудить бы кое-кого за такие ролики.

﻿Якось це взагалі не по-чоловічому!﻿

Такой грязной компании еще не было...

Жесть. Думаю, это намек на судьбу Кеннеди. Есть над чем задуматься.﻿

Не фура, а мусоровоз! Это двойное оскорбление. Я так считаю.﻿

Прикол приколом, но с таким шутить!? Это уже переходит все границы!

Як це гидко..﻿.

Грязная кампания за честные выборы.

С такими пиарщиками и врагов не надо.﻿

Это уже ниже плинтуса﻿!

Если видео исходит из штаба Пороха - это, конечно же, недопустимо!

Многие, правда, уверены, что Порошенко и его штаб не имеют отношения к этому видео.

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Интересно, а Порошенко знает о том, что у него есть такой ролик?

Чет я не нашел в телеге Порошенко этого видео. Есть скрины, пруфы?﻿

За кермом КАМАЗа був Кривавий Пастор? Чи мені здалося?﻿

Где это Порошенко опубликовал? Что за очередные вбросы?﻿

Ну а нащо було ходити по проїжджій частині?﻿

Ну, якщо ви такі впевнені, то гайда до суду, захищати себе. А то все бла-бла-бла.﻿

Больше смахивает на провокацию команды Зе.

Сначала сравниваешь свою страну с порноактрисой, "хоронишь" Порошенко, а потом удивляешься "а меня за шо?"

Тільки повний ідіот може в це повірити.

Styler решил проверить, действительно ли этот провокационный ролик был опубликован в Telegram-канале соратниками действующего президента. Мы перешли по ссылке, указанной на официальной странице Петра Порошенко.

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Вот так выглядит сайт, где нужно зарегистрироваться.

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После регистрации на телефон приходит такое sms-сообщение.

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Перейдя по ссылкам на каналы "Європейське майбутнє України" в Telegram и Viber, мы увидели, что видео, на котором фура сбивает кандидата в президенты, действительно существует - это не фейк команды Зе, как считают многие юзеры. Более того, эти видео никто удалять не собирается.

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Скриншот

По состоянию на 13:17 ролик в Telegram просмотрели 66 тыс. пользователей.

Ранее мы писали о том, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина высмеяла Зеленского и Порошенко перед их дебатами на "Олимпийском".