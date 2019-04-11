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Экс-"кварталовец" сделал заявление о Зеленском и наркотиках (видео)

STYLERВыборы 2019    11.04.2019 - 21:06
Экс-"кварталовец" сделал заявление о Зеленском и наркотиках (видео)
Друг Зеленского Манжосов высказался о кандидате в президенты (коллаж РБК-Украина)

Бывший коллега Владимира Зеленского опроверг слухи о наркозависимости кандидата в президенты

Друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов, который не пришел на сегодняшнюю пресс-конференцию в "Українських новинах", уже вечером появился в эфире телеканала "Прямий", где в студии Матвея Ганапольского опроверг информацию о наркозависимости кандидата в президенты Украины.

По поводу предположений о том, что Зеленский употребляет наркотики, и поэтому отказался сдавать анализы экспертам VADA, Манжосов заявил, что это неправда и "высосано из пальца".

"Я говорю вам, что это неправда. Я говорю вам, что это глупость, высосанная из пальца", - сказал Манжосов.

На вопрос Ганапольского, может ли Денис однозначно сказать, что никогда не видел, что Зеленский что-либо курил, кололся и так далее, Манжосов однозначно ответил, что такого никогда не было.

"Это неправда", - заявил артист.

Друг Зеленского Манжосов высказался о кандидате в президенты (видео: prm.ua)

Напомним, после несостоявшейся пресс-конференции появилась информация о минировании пресс-центра.

Также сообщалось, что Денису Манжосову якобы угрожали звонками и сообщениями, из-за чего он покинул пресс-центр.

Ранее знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина знатно потроллила кандидатов в президенты Украины.

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