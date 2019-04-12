Нове відео з Зеленським і фурою схвилювало мережу

Увечері в четвер, 11 квітня, в соціальній мережі Facebook з'явилося нове відео з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У новому ролику знову фігурує фура, але в цей раз вона не збиває Володимира Зеленського, а на нього висипається білий порошок, дуже схожий на кокаїн. Відео супроводжується фразою "З ним все в порядку, тому що він під кайфом".

Відео розмістив на своїй сторінці радник президента України Юрій Бірюков. Він закликав МВС закрити справу про попередній ролик, де кандидата КАМАЗ задавив.

За даним фактом Головне слідче управлениее Національної поліції відкрило кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо державного або громадського діяча.

"Шановні (десь і кимось) МВС. ВІН живий! Все добре! Його не задавив КАМАЗ. Закривайте справу", - написав Бірюков.

Новий ролик з Володимиром Зеленським (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Українці шоковані новим відео і дуже емоційно відреагували на нього в соціальних мережах.

"Подивився шоу. Пішов купувати дробовик. І побільше набоїв. Судячи по рейтингах, зомбі апокаліпсис вже почався"

"Потім дивуються, що вибори програні. На такому негативі їх не виграти"

"А в Парижі КАМАЗИ є?"

"Пропаганда наркотиків"

"Шедевр кіномистецтва"

"Це відео – матеріал для кримінальної справи"

"Вічно молодий, вічно п'яний"

"Зганьбилися ви по другому колу своїми роликами. Це вже агонія, хлопці"

"Зібралися якось дві сильні команди креативщиків і давай креативити. Тільки полігон не той, чуваки"

Скандал з відео про Зеленського і КАМАЗом (Колаж РБК-Україна)

"Серіал "Камаз-95"

"Закривайте вже справу!"

"Хочеться вірити, що президент змінився, він щирий, і тут знову це лайно. І ти розумієш, що люди не змінюються і далі буде те що і було раніше"

"КАМАЗ дотяг його до Парижа, тому і істерика"

"Я з нетерпінням чекаю наступну серію"

"Вижив, тільки трохи посивів"

"Він під кайфом, а не під КАМАЗом"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці в шоці від заяв, які звучали в ефірі програми "Право на владу".

А також ми розповідали про те, що автори відео, де Зеленського збиває вантажівка, прокоментували ролик.

Крім того, ми писали про те, що друг дитинства Володимира Зеленського Денис Манжосов розповів в ефірі передачі про те, як кандидат в президенти відноситься до наркотиків.