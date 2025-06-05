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Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братом

Четвер 05 червня 2025 18:03
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Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братом Ромео Бекхем розійшовся з дівчиною після 7 місяців стосунків (фото: instagram.com/romeobeckham)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Син знаменитого футболіста та дизайнерки Ромео Бекхем ошелешив прихильників новиною про розставання. Його стосунки з моделлю Кім Требнул могли стати причиною драми в родині.

Що відомо про розставання та чи пов'язано це зі сваркою в родині Бекхемів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про розрив Ромео з дівчиною

Ромео та з Кім розірвали стосунки після 7 місяців зустрічань, кажуть інсайдери. Колись вона нібито також крутила роман з його старшим братом Брукліном, хоча молодший брат Круз спростував цю інформацію під час спілкування в соцмережах.

"Бруклін і Кім ніколи не зустрічалися", - написав 20-річний хлопчина.

Подейкували, що саме ці взаємини могли стати яблуком розбрату в родині. Не секрет, що старший син Бекхемів вже тривалий час уникає спілкування з батьками та братом Ромео.

Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братомРодина Бекхемів (фото: instagram.com/romeobeckham)

Девід і Вікторія довіряли Кім, а Бруклін - ні

Брати припинили спілкування, оскільки, на думку старшого, Кім закрутила ці стосунки не з щирих мотивів.

Водночас Девід і Вікторія обрали довіряти дівчині. Тож, Бруклін і його дружина Нікола перестали відвідувати сімейні заходи, на яких вона була присутня.

Водночас вони начебто намагалися зустрітися з батьками приватно поза межами гучного святкування 50-річчя Девіда, але їм відмовили.

Сказали, що вони можуть відвідати лише велике святкування. Саме ця відсутність Брукліна на ювілеї батька спровокувала гучні розмови про драму в родині.

Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братомБрати Бруклін та Ромео (фото: instagram.com/romeobeckham)

Зв'язок досі не налагодили

Повідомляється, що після розставання Ромео з Кім старший син ще не спілкувався з родичами.

Сама дружина хлопця не схвалює ставлення зіркових батьків до свого чоловіка.

Сімейна драма лише загострюється

Ще більше масла у вогонь підлила новина, що Бруклін та його дружина найняли адвоката. І не звичайного - він раніше займався справами Меган Маркл та принца Гаррі.

Чи могли стосунки Ромео та Кім спровокувати глибші сімейні проблеми? Інсайдери впевнені, що так.

Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братомБекхеми з синами та донькою (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Нагадаємо, раніше джерела з оточення Брукліна та Ніколи розповіли, що причиною конфлікту в родині стала Вікторія Бекхем, яка "довела до сліз" невістку.

Пильні фани також помітили, що 26-річний хлопець замалював татуювання на честь матері. Напис на грудях "мамин син" був перекритий іншим малюнком. Це сприйняли в мережі як знак того, що він не в хороших стосунках з Вікторією.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: TMZ, People.

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