Новий поворот в драмі Бекхемів: син Ромео порвав із дівчиною, яка посварила його з братом
Син знаменитого футболіста та дизайнерки Ромео Бекхем ошелешив прихильників новиною про розставання. Його стосунки з моделлю Кім Требнул могли стати причиною драми в родині.
Що відомо про розставання та чи пов'язано це зі сваркою в родині Бекхемів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що відомо про розрив Ромео з дівчиною
Ромео та з Кім розірвали стосунки після 7 місяців зустрічань, кажуть інсайдери. Колись вона нібито також крутила роман з його старшим братом Брукліном, хоча молодший брат Круз спростував цю інформацію під час спілкування в соцмережах.
"Бруклін і Кім ніколи не зустрічалися", - написав 20-річний хлопчина.
Подейкували, що саме ці взаємини могли стати яблуком розбрату в родині. Не секрет, що старший син Бекхемів вже тривалий час уникає спілкування з батьками та братом Ромео.
Родина Бекхемів (фото: instagram.com/romeobeckham)
Девід і Вікторія довіряли Кім, а Бруклін - ні
Брати припинили спілкування, оскільки, на думку старшого, Кім закрутила ці стосунки не з щирих мотивів.
Водночас Девід і Вікторія обрали довіряти дівчині. Тож, Бруклін і його дружина Нікола перестали відвідувати сімейні заходи, на яких вона була присутня.
Водночас вони начебто намагалися зустрітися з батьками приватно поза межами гучного святкування 50-річчя Девіда, але їм відмовили.
Сказали, що вони можуть відвідати лише велике святкування. Саме ця відсутність Брукліна на ювілеї батька спровокувала гучні розмови про драму в родині.
Брати Бруклін та Ромео (фото: instagram.com/romeobeckham)
Зв'язок досі не налагодили
Повідомляється, що після розставання Ромео з Кім старший син ще не спілкувався з родичами.
Сама дружина хлопця не схвалює ставлення зіркових батьків до свого чоловіка.
Сімейна драма лише загострюється
Ще більше масла у вогонь підлила новина, що Бруклін та його дружина найняли адвоката. І не звичайного - він раніше займався справами Меган Маркл та принца Гаррі.
Чи могли стосунки Ромео та Кім спровокувати глибші сімейні проблеми? Інсайдери впевнені, що так.
Бекхеми з синами та донькою (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)
Нагадаємо, раніше джерела з оточення Брукліна та Ніколи розповіли, що причиною конфлікту в родині стала Вікторія Бекхем, яка "довела до сліз" невістку.
Пильні фани також помітили, що 26-річний хлопець замалював татуювання на честь матері. Напис на грудях "мамин син" був перекритий іншим малюнком. Це сприйняли в мережі як знак того, що він не в хороших стосунках з Вікторією.
Вас також може зацікавити:
- Як змінювала Вікторія Бекхем крізь роки
- Як Меган Маркл викликала пологи танцями
- Яка добавка допомагає Бекхему запобігати старінню.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: TMZ, People.