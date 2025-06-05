Новый поворот в драме Бекхэмов: сын Ромео порвал с девушкой, которая поссорила его с братом

Сын знаменитого футболиста и дизайнера Ромео Бекхэм ошарашил поклонников новостью о расставании. Его отношения с моделью Ким Требнул могли стать причиной драмы в семье.

Что известно о расставании и связано ли это со ссорой в семье Бекхэмов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о разрыве Ромео с девушкой

Ромео и Ким разорвали отношения после 7 месяцев встреч, говорят инсайдеры. Когда-то она якобы также крутила роман с его старшим братом Бруклином, хотя младший брат Круз опроверг эту информацию во время общения в соцсетях.

"Бруклин и Ким никогда не встречались", - написал 20-летний парень.

Поговаривали, что именно эти взаимоотношения могли стать яблоком раздора в семье. Не секрет, что старший сын Бекхэмов уже длительное время избегает общения с родителями и братом Ромео.

Семья Бекхэмов (фото: instagram.com/romeobeckham)

Дэвид и Виктория доверяли Ким, а Бруклин - нет

Братья прекратили общение, поскольку, по мнению старшего, Ким закрутила эти отношения не по искренним мотивам.

В то же время Дэвид и Виктория выбрали доверять девушке. Поэтому, Бруклин и его жена Никола перестали посещать семейные мероприятия, на которых она присутствовала.

В то же время они якобы пытались встретиться с ними частным образом вне громкого празднования 50-летия Дэвида, но им отказали.

Сказали, что они могут посетить только большое празднование. Именно это отсутствие Бруклина на юбилее отца спровоцировало громкие разговоры о драме в семье.

Братья Бруклин и Ромео (фото: instagram.com/romeobeckham)

Связь до сих пор не наладили

Сообщается, что после расставания Ромео с Ким старший сын еще не общался с родственниками.

Сама жена парня не одобряет отношение звездных родителей к своему мужу.

Семейная драма только обостряется

Еще больше масла в огонь подлила новость, что Бруклин и его жена наняли адвоката. И не обычного - он ранее занимался делами Меган Маркл и принца Гарри.

Могли ли отношения Ромео и Ким спровоцировать более глубокие семейные проблемы? Инсайдеры уверены, что да.

Бекхэмы с сыновьями и дочерью (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Напомним, ранее источники из окружения Бруклина и Николы рассказали, что причиной конфликта в семье стала Виктория Бекхэм, которая "довела до слез" невестку.

Бдительные фаны также заметили, что 26-летний парень зарисовал татуировку в честь матери. Надпись на груди "мамин сын" была перекрыта другим рисунком. Это восприняли в сети как знак того, что он не в хороших отношениях с Викторией.