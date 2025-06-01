Скандал в родині Бекхемів: як Вікторія "довела до сліз" дружину сина Брукліна

Напруга в стосунках між Бекхемами та їхнім старшим сином Брукліном зростає. Спочатку всі вважали винною у сварці юнака з батьками його дружину, але нові подробиці змушують інакше поглянути на ситуацію.

Що спричинило розкол в знаменитому сімействі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на People .

Наближений до пари інсайдер заявив, що напруженість виникла ще на весіллі Брукліна з Ніколою Пельтц у 2022 році і причиною стала Вікторія Бекхем. Вона буквально довела невістку до сліз.

Це сталося під час першого танцю молодят, музичний супровід якому створював легендарний співак Марк Ентоні.

Так, перед початком виконання пісні він запросив на сцену Брукліна, а потім мав так само покликати наречену. Проте, схоже, зіркова мама втрутилася і змінила плани.

"Марк Ентоні, який є другом сім'ї Бекхемів, запропонував виступити на весіллі як подарунок. Перед початком пісні він запросив Брукліна, а потім оголосив: "Найпрекрасніша жінка в цій залі сьогодні - виходь, Вікторіє Бекхем!" - пояснив інсайдер.

Родина Бекхемів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Новоспечена дружина тоді почувалася у розпачі. Вікторія зіпсувала її весілля.

"Це був такий шокуючий момент, що вся зала завмерла - було чутно, як муха пролетить", - розповів інший інсайдер.

Він також додав, що усі бачили, як Нікола "вибігла з кімнати у сльозах".

"Вона знала, що танець заздалегідь готували для неї та Брукліна, але Вікторія таємно змінила плани. Нікола не могла зрозуміти, чому з нею так вчини", - поділилося джерело.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Водночас інші присутні на весіллі повідомляли, що все минуло добре. Пара станцювала свій перший офіційний танець на початку вечора, а вже згодом нібито був той самий виступ Марка Ентоні.

Ця історія з'явилася після того, як Бруклін Бекхем на тлі чуток про сварку з батьками опублікував новий допис. Він присвятив зворушливі слова дружині та заявив, що завжди обиратиме її.

"Ти - весь мій світ. Я кохатиму тебе вічно. Я завжди обиратиму тебе, крихітко. Ти найдивовижніша людина, яку я знаю. Ми з тобою разом назавжди", - написав він під відео, на якому катається з дружиною на мотоциклі.

Представники Вікторії та Девіда Бекхемів поки не давали коментарів.

Нагадаємо, про проблеми в родині стало відомо, коли Бруклін не з'явився на ювілеї зіркового тата.