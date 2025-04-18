Як змінилася Вікторія Бекхем: рідкісні дитячі фото розчулили мережу
Напередодні Вікторія Бекхем відзначила 51-й день народження. Її чоловік, футболіст Девід Бекхем, потішив мережу рідкісними архівними фото, на яких показав ексучасницю "Spice Girls" в дитинстві.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Девіда.
Бекхем привітав дружину зворушливим дописом, у якому поділився серією архівних фотографій. Зокрема показав, якою була його дружина в дитинстві.
"Вітаю з Днем народження найдивовижнішу дружину, матусю та найкращу подругу, яку тільки можна побажати!" - прокоментував світлини зірка футболу.
Вікторія Бекхем в дитинстві (фото: instagram.com/davidbeckham)
На другому архівному фото маленька Вікі відзначала свій день народження.
Маленька Бекхем в дитинстві (фото: instagram.com/davidbeckham)
Також Девід потішив романтичними кадрами з дружиною, зробленими в перші роки стосунків. На одному з таких вони пристрасно цілуються в басейні.
Девід та Вікторія Бекхем в молодості (фото: instagram.com/davidbeckham)
На іншому - позують в обіймах одне одного під час відпочинку.
Бекхеми в обіймах під час відпочинку (фото: instagram.com/davidbeckham)
Як відреагували в мережі
Прихильники долучилися до привітань та вкотре висловили захоплення подружньою парою, яка разом понад 25 років.
- "Дивовижно, що тобі вже 50, а їй все ще 27! Вітаємо і бажаємо удачі!"
- "Найкраща мама на світі! З днем народження!"
- "Ви приклад ідеальної пари".
- "Прекрасна пара".
- "Приємно бачити, як знаменитості святкують кохання та шлюб".
Родина Бекхемів разом (фото: instagram.com/davidbeckham)
Нагадаємо, Девід та Вікторія у 2025-му святкуватимуть 26-ту річницю. Пара познайомилася у 1997-му, а одружилася 4 липня 1999-го. Вони мають чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео та Круза, а також доньку Харпер. В родині панують теплі сімейні стосунки.
Батьки з дітьми часто збираються та проводять час разом. Вони також активно діляться родинними фото, демонструючи сімейну ідилію. Проте шлюб пари не завжди був ідеальним. У них були свої злети та падіння. Зокрема в нульових ходили чутки, що футболіст зрадив дружину з помічницею. Спортсмен тоді не підтвердив подібні заяви. У 2023-му Вікторія назвала той період у житті "найскладнішим моментом", проте з часом вони пережили кризу.
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