Як змінилася Вікторія Бекхем: рідкісні дитячі фото розчулили мережу

Напередодні Вікторія Бекхем відзначила 51-й день народження. Її чоловік, футболіст Девід Бекхем, потішив мережу рідкісними архівними фото, на яких показав ексучасницю "Spice Girls" в дитинстві.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Девіда.

Бекхем привітав дружину зворушливим дописом, у якому поділився серією архівних фотографій. Зокрема показав, якою була його дружина в дитинстві.

"Вітаю з Днем народження найдивовижнішу дружину, матусю та найкращу подругу, яку тільки можна побажати!" - прокоментував світлини зірка футболу.

Вікторія Бекхем в дитинстві (фото: instagram.com/davidbeckham)

На другому архівному фото маленька Вікі відзначала свій день народження.

Маленька Бекхем в дитинстві (фото: instagram.com/davidbeckham)

Також Девід потішив романтичними кадрами з дружиною, зробленими в перші роки стосунків. На одному з таких вони пристрасно цілуються в басейні.

Девід та Вікторія Бекхем в молодості (фото: instagram.com/davidbeckham)

На іншому - позують в обіймах одне одного під час відпочинку.

Бекхеми в обіймах під час відпочинку (фото: instagram.com/davidbeckham)

Як відреагували в мережі

Прихильники долучилися до привітань та вкотре висловили захоплення подружньою парою, яка разом понад 25 років.

"Дивовижно, що тобі вже 50, а їй все ще 27! Вітаємо і бажаємо удачі!"

"Найкраща мама на світі! З днем народження!"

"Ви приклад ідеальної пари".

"Прекрасна пара".

"Приємно бачити, як знаменитості святкують кохання та шлюб".

Родина Бекхемів разом (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, Девід та Вікторія у 2025-му святкуватимуть 26-ту річницю. Пара познайомилася у 1997-му, а одружилася 4 липня 1999-го. Вони мають чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео та Круза, а також доньку Харпер. В родині панують теплі сімейні стосунки.

Батьки з дітьми часто збираються та проводять час разом. Вони також активно діляться родинними фото, демонструючи сімейну ідилію. Проте шлюб пари не завжди був ідеальним. У них були свої злети та падіння. Зокрема в нульових ходили чутки, що футболіст зрадив дружину з помічницею. Спортсмен тоді не підтвердив подібні заяви. У 2023-му Вікторія назвала той період у житті "найскладнішим моментом", проте з часом вони пережили кризу.