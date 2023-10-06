У новій бета-версії WhatsApp для Android з'явилася важлива опція для безпеки ваших чатів

У новій бета-версії WhatsApp для Android нарешті з'явилася опція блокування чатів за допомогою пароля.

Захист ваших листувань можна також забезпечити за допомогою коду або біометричних даних. Більше того, ви можете вибрати той же шифр, який використовується для розблокування вашого смартфона.

Усі заблоковані чати будуть переміщені до окремого розділу, який відкривається лише після введення правильного пароля. Навіть сторонні особи не матимуть доступу до списку прихованих листувань.

Налаштування блокування чату (фото: WABetaInfo)

Крім того, в одній з бета-версій виявлено опцію закріплення повідомлень у групових чатах. Користувачі можуть вибрати термін на 24 години, 7 днів або 30 днів для закріплення важливих повідомлень. Щоб це зробити, вам потрібно просто натиснути на повідомлення і вибрати відповідну дію в контекстному меню.

Опція закріплення повідомлень у групових чатах (фото: WABetaInfo)

Це оновлення підтримує перероблене меню вкладень чату з новими яскравими плитками деяких параметрів, у тому числі "Галереї", "Камери" та "Контактів". За словами WABetaInfo, це оновлення робить інтерфейс більш зрозумілим і приємним.

Очікується, що ці нові функції з'являться для всіх користувачів WhatsApp протягом найближчих тижнів, як на платформі Android, так і на iOS.