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В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась немаловажная опция для безопасности ваших чатов

Пятница 06 октября 2023 18:40
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В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась немаловажная опция для безопасности ваших чатов У WhatsApp для Android появилась функция защиты чатов с помощью пароля (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

В новой бета-версии WhatsApp для Android наконец-то появилась опция блокировки чатов с помощью пароля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WABetaInfo.

Защиту ваших переписок можно обеспечить с помощью кода или биометрических данных. Более того, вы можете выбрать тот же шифр, используемый для разблокировки вашего смартфона.

Все заблокированные чаты будут перемещены в раздел, который открывается только после ввода правильного пароля. Даже посторонние лица не будут иметь доступ к списку скрытых переписок.

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась немаловажная опция для безопасности ваших чатовНастройка блокировки чата (фото: WABetaInfo)

Кроме того, в одной из бета-версий обнаружена опция закрепления сообщений в групповых чатах. Пользователи могут выбрать срок 24 часов, 7 дней или 30 дней для закрепления важных сообщений. Чтобы это сделать, нужно просто нажать на сообщение и выбрать соответствующее действие в контекстном меню.

В новой бета-версии WhatsApp для Android появилась немаловажная опция для безопасности ваших чатовОпция закрепления сообщений в групповых чатах (фото: WABetaInfo)

Это обновление поддерживает переработанное меню вложений чата с новыми яркими плитками некоторых параметров, включая "Галереи", "Камеры" и "Контакты". По словам WABetaInfo, это обновление делает интерфейс более понятным и приятным.

Ожидается, что эти новые функции появятся для всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели, как на платформе Android, так и на iOS.

Раньше мы писали о том, что WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов.

А еще у нас есть материал о том, могут ли российские спецслужбы читать ваши переписки в мессенджерах.

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