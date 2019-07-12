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Новая волна стихии накроет Украину: какие области под угрозой (фото)

STYLERЖизнь    12.07.2019 - 06:51
Новая волна стихии накроет Украину: какие области под угрозой (фото)
Погода в Украине 12 июля (фото: pixabay.com)

Погода в Украине побалует жителей страны незначительным потеплением

Погода в Украине в пятницу, 12 июля, принесет новую волну стихии с грозой, дождями, а местами с шквальным ветром. При этом температура воздуха повысится в целом на 1-2 градуса. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

К слову, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вновь вернется летняя жара.

Так, сегодня осадки с грозами и усилением ветра возможны практически по всей территории Украины. Сухо будет разве что в Запорожской области.

Новая волна стихии накроет Украину: какие области под угрозой (фото)

Погода в Украине 12 июля (фото: РБК-Украина)

Согласно прогнозу синоптиков, холоднее всего будет на Западе и Севере, где ожидается от +19 до +22 градусов. Несколько теплее на Закарпатье - от +21 до +23 тепла.

В центральных областях немного теплее - от +21 до +24 по Цельсию, а на Юге будет от +22 до +26 градусов.

В Киеве в последний день рабочей недели ожидается от +20 до +22 градусов. Местами будут греметь грозы и идти дожди.

Новая волна стихии накроет Украину: какие области под угрозой (фото)

Погода в Украине 12 июля (фото: meteo.gov.ua)

Кстати, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.

Напомним, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

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