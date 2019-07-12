Нова хвиля стихії накриє Україну: які області під загрозою (фото)

Погода в Україні 12 липня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні побалує жителів країни незначним потеплінням

Погода в Україні у п'ятницю, 12 липня, принесе нову хвилю стихії з грозою, дощем, а подекуди з шквальним вітром. При цьому температура повітря підвищиться в цілому на 1-2 градуси. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну знову повернеться літня спека.

Так, сьогодні опади з грозами та посиленням вітру можливі практично по всій території України. Сухо буде хіба що в Запорізькій області.

Погода в Україні 12 липня (фото: РБК-Україна)

Згідно з прогнозом синоптиків, найхолодніше буде на Заході і Півночі, де очікується від +19 до +22 градусів. Дещо тепліше на Закарпатті - від +21 до +23 тепла.

У центральних областях трохи тепліше - від +21 до +24 за Цельсієм, а на Півдні буде від +22 до +26 градусів.

У Києві в останній день робочого тижня очікується від +20 до +22 градусів. Місцями будуть гриміти грози і дощі.

Погода в Україні 12 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.

Нагадаємо, Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області величезний град пошкодив домогосподарства, а ураган буквально за три хвилини зірвав дахи з багатьох будинків.