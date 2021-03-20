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Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 18:01
Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы Новая почта изменила тарифы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Новая почта изменила стоимость услуг на услуги доставки и упаковки отправлений, и с 20 марта начали действовать более высокие тарифы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Новой почты.

В компании повышение цен назвали незначительным, и объяснили, что пошли на этот вынужденный шаг "в связи с ростом цен на горючее, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное".

Какие вводятся обновления:

  • Тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 гривен
  • Тариф на упаковку повышается на 1-6 гривен
  • Отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии, что упаковка была сделана по правилам Новой почты. Такие посылки теперь будут доставляться по базовому тарифу.

"Главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу", - добавили в компании.

Как изменились тарифы

Новая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифыНовая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифыНовая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифыНовая почта подняла цены на доставку и упаковку: какие теперь тарифы

Новая почта изменила тарифы на доставку и упаковку (фото: static.novaposhta.ua)

Также в Новой почте показали видео, как формируется тариф на доставку посылки.

Видео: Как формируется тариф на доставку посылки Новой почты

Ранее мы рассказывали, будут ли работать Новая почта и Укрпочта в период локдауна в Киеве.

Напомним, что мобильные операторы обновят тарифы, и стоимость связи изменится с 1 июля.

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