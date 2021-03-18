Локдаун в Киеве: будут ли работать Новая почта и Укрпочта

Карантин в Киеве ужесточают с 20 марта и по 9 апреля включительно. В этот период ряд организаций из сферы обслуживания вынуждены вносить коррективы в график работы. Коснутся ли изменения отделений почты, и придут ли теперь отправленные посылки вовремя?

В Укрпочте и Новой почте 18 марта объяснили, будут ли "обновлять" график работы столичных отделений уже с этих выходных. Об этом читайте в материале Styler ниже.

Как будет работать Укрпочта и Новая почта в Киеве в период локдауна

В администрации компании-оператора почтовой связи Украины успокаивают киевлян, что после решения об усилении карантина ничего не поменялось в режиме работы Укрпочты. По крайней мере, в настоящее время.

В Укрпочте сообщили, что "пока изменений нет".

"Если будут, то информация сразу появится на нашем сайте в разделе новостей", - рассказали нам.

Аналогичная ситуация и с графиком работы отделений Новой почты.

В компании отметили, что все услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок будут предоставляться в Киеве, и во всех остальных городах Украины, как прежде.

"Сейчас мы продолжаем работать в обычном режиме. Если будут какие-то изменения - мы оперативно об этом сообщим на нашем официальном сайте и в соцсетях", - сказали нам в Новой почте.

Что будет работать и на что введут запреты в Киеве во время локдауна с 20 марта по 9 апреля (инфографика: РБК-Украина)