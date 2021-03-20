Нова пошта підняла ціни на доставку та пакування: які тепер тарифи

Нова пошта змінила вартість послуг на послуги доставки та пакування відправлень, і від 20 березня почали діяти вищі тарифи.

Про це йдеться в повідомленні на сайт Нової пошти.

В компанії підвищення цін назвали незначним, і пояснили, що пішли на цей вимушений крок "у зв'язку зі зростанням цін на пальне, комунальні послуги, інфляцією тощо".

Які вводяться оновлення:

Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 гривень

Тариф на упаковку підвищується на 1-6 гривень

Скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови, що упаковка була зроблена за правилами Нової пошти. Такі посилки тепер доставлятимуться за базовим тарифом.

"Головне - щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу", - додали в компанії.

Як змінилися тарифи

Нова пошта змінила тарифи на доставку та пакування (фото: static.novaposhta.ua)

Також у Новій пошті показали відео, як формується тариф на доставку посилки.

Відео: Як формується тариф на доставку посилки Нової пошти