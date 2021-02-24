Мобильные операторы обновят тарифы: как изменится стоимость связи
В Украине снизят в два этапа межоператорские тарифы - расчетные ставки за терминацию трафика на телекоммуникационных сетях операторов фиксированной связи. Так, стоимость звонков с мобильных и стационарных телефонов на междугородном и местном уровнях будет одинаковой.
Об этом передали на официальном сайте Национальной комиссии регулирования связи и информатизации.
Тарифы обновятся 1 июля 2021 года и 1 января 2022-го.
Как отмечается в заявлении НКРСИ, такое решение разработано с целью создания условий для снижения стоимости вызовов в фиксированные сети.
Как изменится стоимость связи:
- с 1 июля расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на междугородном уровне установят в размере 0,10 грн/мин;
- с 1 июля расчетную таксу за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на местном уровне установят в размере 0,07 грн/мин;
- с 1 января 2022 года расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на междугородном уровне составит уже 8 копеек за минуту;
- с 1 января 2022-го расчетная такса за терминацию междугородного телефонного трафика - в том числе и мобильного - на местном уровне будет 5 копеек за минуту.
Решение НКРС разработан с целью создания условий для уменьшения стоимости вызовов в фиксированных сетей.
"В основу регулирования взаиморасчетов между операторами положен принцип создания равных и справедливых условий деятельности для всех субъектов рынка, формирования расчетных такс за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям на основе себестоимости с учетом прибыльности телекоммуникационных услуг и недопущение установления демпинговых или дискриминационных такс отдельными операторами", - отмечается в сообщении.
В НКРСИ также рассказали о плюсах от снижения расчетных такс как для операторов, так и для потребителей
В частности, операторы телекоммуникаций получат возможность:
- уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций;
- увеличить объем межсетевого трафика;
- предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.
В свою очередь, клиенты операторов получат:
- возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;
- уменьшение стоимости межсетевых звонков.
Ранее сообщалось, что НКРСИ планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.
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