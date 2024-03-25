ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Носить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші Заріцької

Понеділок 25 березня 2024 16:51
UA EN RU
Носить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші Заріцької Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - відомий блогер, який полюбляє питати у зірок про вартість їхніх луків. Він має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ Олександри Заріцької, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Олександри Заріцької

Ніколас дуже часто зустрічає українських зірок посеред Львова, оскільки саме там блогер і живе, але крайні його відео були з Києва.

Він підходить з камерою до людей та просить розповісти, скільки коштує їхній образ. Блог хлопця вже є розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапила дуже талановита співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Співачка радісно розповіла Ніколасу, скільки коштує її лук.

  • найдорожчими в образі Заріцької є кросівки - вони коштують 6 тисяч гривень
  • джинси - коштують 2 тисячі гривень
  • сережки-підробка - коштують 300 гривень
  • вінтажний тренч куплений у секонді - вартує близько 100 гривень

Також в образі співачки була присутня Сумка з Токіо, ціну якої вона не назвала та кепка, яку дівчина ненавмисно вкрала в Техасі у секонді. За словами Саші, вона просто її одягнула на голову та забула оплатити.

Стиль Олександри Заріцької

Оскільки Саша артистка, на сцені вона зазвичай з’являється у балахонистих сукнях, які дозволяють їй вільно рухатися. А от у реальному житті дівчина обирає трендові речі. Вони можуть бути абсолютно різні - широкі джинси, тренчі, пальто, кепки, кросівки, оригінальні сукні та речі оверсайз.

Носить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші ЗаріцькоїНосить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші ЗаріцькоїНосить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші ЗаріцькоїНосить підробки та краде у секонд-хенді: Ніколас Карма розсекретив вартість луку Саші Заріцької

Стиль Олександри Заріцької (фото: instagram.com/kazka.band)

Раніше ми розповідали, як Саша Заріцька у розкішній вишитій сукні вражає вишуканістю.

Також читайте, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва".

Читайте РБК-Україна в Google News
блоггер співака Модні тренди
NEWS
У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується
У Києві вже десять постраждалих після удару. Розбір завалів продовжується