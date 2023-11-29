Українське етно та сучасні тренди. Саша Заріцька у розкішній вишитій сукні вражає вишуканістю (фото)

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька віртуозно поєднує українське етно та сучасні тренди. І мова не тільки про її пісні, але й про гардероб.

Як бачимо, на фото Заріцька позує в вишуканій чорній сукні з мереживом у техніці "Рішельє" та великим бантом на талії з колекції "Спогади" від бренду EmbroideredGem.

"У цьому платті гарна до сказу... Я ніби знову вірю у казку. І розумію, зараз - це важко. Але у серці бавиться пташка", - написала Саша.

Заріцька на стилі (фото: Анастасія Павлюк)

Відомо, що на створення цієї сукні дизайнерку Наталю Кириченко та експертку з нематеріальної культурної спадщини Ярину Сізик надихнули святкові родинні фотографії українців початку ХХ сторіччя.

Завдяки багаторічному досвіду пані Ярини команді бренду вдалось поєднати сучасні модні тенденції та автентичні елементи національного костюма.

Центральним елементом сукні став Сумський бант - помітний аксесуар, який полюбляли модниці всієї країни.

"Ми багато років працюємо над популяризацією українських традиційних технік, постійно шукаємо нові цікаві рішення для вишитого одягу. Щаслива, що наші речі з’являються в гардеробах таких красивих та талановитих представників молоді, як пані Заріцька. За ними майбутнє і це майбутнє має українське звучання", - коментує дизайнерка.

Олександра Заріцька (фото: Анастасія Павлюк)