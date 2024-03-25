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Носит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой

Понедельник 25 марта 2024 16:51
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Носит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - известный блоггер, любящий спрашивать у звезд о стоимости их луков. У него уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой звезды охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит образ Александры Зарицкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Александры Зарицкой

Николас очень часто встречает украинских звезд среди Львова, поскольку именно там блогер и живет, но крайние его видео были из Киева.

Он подходит с камерой к людям и просит рассказать, сколько стоит их образ. Блог парня уже раскручен, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики просто улиц, даже без подготовки.

В этот раз в камеру Николаса попала очень талантливая певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица радостно рассказала Николасу, сколько стоит ее лук.

  • самыми дорогими в образе Зарицкой являются кроссовки - они стоят 6 тысяч гривен
  • джинсы - стоят 2 тысячи гривен
  • серьги-подделка - стоят 300 гривен
  • винтажный тренч купленный в секонде - стоит около 100 гривен

Также в образе певицы присутствовала Сумка из Токио, цену которой она не назвала та кепка, которую девушка нечаянно украла в Техасе в секонде. По словам Саши, она просто ее надела на голову и забыла оплатить.

Стиль Александры Зарицкой

Поскольку Саша артистка, на сцене она обычно появляется в балахонистых платьях, позволяющих ей свободно двигаться. А вот в реальной жизни девушка выбирает трендовые вещи. Они могут быть совершенно разные - широкие джинсы, тренчи, пальто, кепки, кроссовки, оригинальные платья и вещи оверсайз.

Носит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши ЗарицкойНосит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши ЗарицкойНосит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши ЗарицкойНосит подделки и ворует в секонд-хенде: Николас Карма рассекретил стоимость лука Саши Зарицкой

Стиль Александры Зарицкой (фото: instagram.com/kazka.band)

Раньше мы рассказывали, как Саша Зарицкая в роскошном вышитом платье поражает изысканностью.

Также читайте, что Николас Карма рассекретил стоимость луга известного блоггера "Галицкая дева".

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