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Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва"

Понеділок 26 лютого 2024 16:51
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Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва" Андрій Черепущак (фото: instagram.com/cherepushchak_andriy)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас Карма - досить відомий блогер який дуже любить дізнаватися у зірок про вартість їхніх образів. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки діляться потрібною для блогу інформацією.

Про те, скільки коштує образ блогера "Галицька діва", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look "Галицької діви"

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він тихенько та неочікувано підкрадається з камерою до перехожих та дізнається скільки коштує образ людей. Напрочуд, всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив відомий блогер та ведучий Андрій Черепущак, більш відомий, як "Галицька діва". Чоловік залюбки поспілкувався з Ніколасом. Щоправда, цього разу Карма сам приїхав до Києва та зустрів свого колегу.

  • пальто у клітинку - 3 тисячі гривень
  • широкі джинси також коштують - 3 тисячі гривень
  • светрик від бренду Asos - 1 тисяча 300 гривень
  • кросівки - коштують 4 тисячі гривень
  • рюкзак від відомого бренду Tommy Hilfiger - вартує 5 тисяч гривень

Стиль Андрія Черепущака

Оскільки Андрій є досить епатажним чоловіком, завдяки своєму образу, який він демонструє в Instagram-блозі, він слідкує за останніми трендами у моді та одягається дуже стильно.

Блогер полюбляє вільні речі, світшоти, светри, широкі джинси та брюки, довгі пальта або ж дуті курточки та пуховики.

Його стиль є дуже сучасним та трендовим, саме тому він часто рекламує різні бренди у своєму профілі. Іноді Андрій може одягнутися й більш класично, тобто, це костюми, сорочки, класичні штани та туфлі. І цей стиль також дуже личить чоловікові, оскільки він підлаштовує кожну річ під себе та свою унікальність.

Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера &quot;Галицька діва&quot;

Стиль Андрія Черепущака (фото: cherepushchak_andriy)

Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажної Монро.

Також читайте, скільки коштує трендова дублянка з овчини, як у Тіни Кароль.

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