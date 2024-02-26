Ніколас Карма розсекретив вартість луку відомого блогера "Галицька діва"

Ніколас Карма - досить відомий блогер який дуже любить дізнаватися у зірок про вартість їхніх образів. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій зірки діляться потрібною для блогу інформацією.

Про те, скільки коштує образ блогера "Галицька діва", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look "Галицької діви"

Ніколас Карма досить часто зустрічає українських зірок виключно на вулицях Львова, оскільки саме там блогер і живе. Він тихенько та неочікувано підкрадається з камерою до перехожих та дізнається скільки коштує образ людей. Напрочуд, всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, навіть без підготовки.

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив відомий блогер та ведучий Андрій Черепущак, більш відомий, як "Галицька діва". Чоловік залюбки поспілкувався з Ніколасом. Щоправда, цього разу Карма сам приїхав до Києва та зустрів свого колегу.

пальто у клітинку - 3 тисячі гривень

широкі джинси також коштують - 3 тисячі гривень

светрик від бренду Asos - 1 тисяча 300 гривень

кросівки - коштують 4 тисячі гривень

рюкзак від відомого бренду Tommy Hilfiger - вартує 5 тисяч гривень

Стиль Андрія Черепущака

Оскільки Андрій є досить епатажним чоловіком, завдяки своєму образу, який він демонструє в Instagram-блозі, він слідкує за останніми трендами у моді та одягається дуже стильно.

Блогер полюбляє вільні речі, світшоти, светри, широкі джинси та брюки, довгі пальта або ж дуті курточки та пуховики.

Його стиль є дуже сучасним та трендовим, саме тому він часто рекламує різні бренди у своєму профілі. Іноді Андрій може одягнутися й більш класично, тобто, це костюми, сорочки, класичні штани та туфлі. І цей стиль також дуже личить чоловікові, оскільки він підлаштовує кожну річ під себе та свою унікальність.

Стиль Андрія Черепущака (фото: cherepushchak_andriy)