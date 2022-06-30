Как носить белые джинсы этим летом: 5 модных идей от стилиста

С кроп-топом

Сочетать такие джинсы модницы предпочитают с легкими укороченными топами с объемными рукавами, демонстрируя кубики пресса.

С принтом

Белые джинсы этим летом нашли себе пару в виде футболок, гольфов и легких свитеров, декорированных разными принтами.

Монохромный белый образ

Девушки настолько полюбили белый цвет, что с радостью облачаются с ног до головы в монохромные образы. На улицах главенствуют белые джинсы в паре с кружевными блузами и изящными босоножками с тонкими перемычками.

С рубашкой или блузой

В паре с расслабленной рубашкой или романтичной блузой можно отправиться в путешествие, пойти на деловую встречу или просто прогуляться по парку.

С неоновыми элементами

Белый деним смело можно назвать классикой летнего дресс-кода: он не менее комфортный, чем модели голубых и синих расцеток, но смотрится более эффектно. А если хочется добавить яркости, на помощь приходят неоновые детали - сумки и туфли лимонного или ярко-розового цвета.

С чем носить белые джинсы (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)