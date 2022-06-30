Як носити білі джинси цього літа: 5 модних ідей від стиліста

З кроп-топом

Поєднувати такі джинси модниці воліють з легкими укороченими топами з об'ємними рукавами, демонструючи кубики преса.

З принтом

Білі джинси цього літа знайшли собі пару у вигляді футболок, гольфів і легких светрів, декорованих різними принтами.

Монохромний білий образ

Дівчата настільки полюбили білий колір, що з радістю одягаються з ніг до голови в монохромні образи. На вулицях панують білі джинси в парі з мереживними блузами і витонченими босоніжками з тонкими перемичками.

З сорочкою або блузою

У парі з розслабленою сорочкою або романтичною блузою можна відправитися в подорож, піти на ділову зустріч або просто прогулятися по парку.

З неоновими елементами

Білий денім сміливо можна назвати класикою літнього дрес-коду: він не менш комфортний, ніж моделі блакитних і синіх кольорів, але виглядає більш ефектно. А якщо хочеться додати яскравості, на допомогу приходять неонові деталі - сумки і туфлі лимонного або яскраво-рожевого кольору.

З чим носити білі джинси (фото: instagram.com/hanna_odarchenko)