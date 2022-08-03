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Ноль фантазии. Стало известно, как будут называться Coca-Cola и Fanta в России

В России придумали новое название для Coca-Cola (фото: Pixabay)
Автор: Дмитрий Войналович

В июне компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении продаж в России. Но популярные напитки все равно будут продавать на территории страны-агрессора. Правда, под другими названиями.

О "ребрендинге" Coca-Cola, Fanta, Schweppes и Sprite рассказали в Telegram-канале Mash.

По информации ресурса, производитель газировки "Мултон", который в 2005 году был поглощен компанией Coca-Cola, решил провести так называемую "русификацию" напитков.

Поэтому теперь в линейке будут "Добрый Cola" (та самая кока-кола), "Добрый Orange" (бывшая Fanta), "Rich тоник" (бывший Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy.

Интересно, что Sprite в этом списке нет.

Ранее говорили, что производством "российской кока-колы" займется завод "Арктическая вода". Но, судя по всему, повторить вкус напитка в Ямало-Ненецком автономном округе так и не удалось.

Добавим также, что оставшиеся в РФ запасы оригинальной газировки и соков от Coca-Cola HBC почти закончились.

Напомним, что из России массово продолжают уходить мировые бренды. В том числе - McDonalds. Вместо ресторанов сети теперь россияне кушают некачественные бургеры в "Вкусно и точка".

Эта российская сеть фаст-фудов, к слову, умудрилась украсть логотип у производителя корма для животных.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.