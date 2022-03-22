ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России будут производить собственную Coca-Cola

Новина українською →
Россия, Вторник 22 марта 2022 09:28
В России будут производить собственную Coca-Cola Фото: в РФ будут выпускать отечественную Coca-Cola (rt.com)
Автор: Наталья Юрченко

В России решили заменить Coca-Cola, которая ушла из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Производством займется завод "Арктическая вода". На предприятии решили быстро расширять вкусовую линейку лимонадов, так как многие иностранные поставщики покинули рынок.

Генеральный директор предприятия Сергей Кара отметил, что после введения санкций завод "почувствовал валютную разницу". Также наблюдался дефицит составляющих, которые экспортировались в Россию. Однако сейчас якобы цены откатываются назад.

Напомним, украинские супермаркеты Novus и Varus устроили бойкот продукции бренда Coca-Cola. Это было связано с тем, что компания не прекращала поставлять продукты в Россию.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро