Дистрибьютор Coca-Cola полностью прекращает продажи в России, - Reuters

Компания Coca-Cola HBC, которая является крупнейшим дистрибьютором напитков компании в РФ, объявила о прекращении продаж на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В заявлении сказано, что сейчас в РФ уже начинают заканчиваться напитки компании Coca-Cola. При этом новые идти на продажу уже не будут.

Стоит заметить, что компания занимается не только продажей, но и производством напитков, среди которых: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn и ряд других. При этом всего на территории РФ работает 10 заводов.