Дистрибьютор Coca-Cola полностью прекращает продажи в России, - Reuters
Компания Coca-Cola HBC, которая является крупнейшим дистрибьютором напитков компании в РФ, объявила о прекращении продаж на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении сказано, что сейчас в РФ уже начинают заканчиваться напитки компании Coca-Cola. При этом новые идти на продажу уже не будут.
Стоит заметить, что компания занимается не только продажей, но и производством напитков, среди которых: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn и ряд других. При этом всего на территории РФ работает 10 заводов.
Напомним, ранее стало известно, что в России уже провели "импортозамещение" продукции Coca-Cola. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.
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