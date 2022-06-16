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Дистрибьютор Coca-Cola полностью прекращает продажи в России, - Reuters

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Четверг 16 июня 2022 20:25
Дистрибьютор Coca-Cola полностью прекращает продажи в России, - Reuters Фото: дистрибьютор Coca-Cola полностью прекращает продажи в России (rt.com)
Автор: Иван Носальский

Компания Coca-Cola HBC, которая является крупнейшим дистрибьютором напитков компании в РФ, объявила о прекращении продаж на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении сказано, что сейчас в РФ уже начинают заканчиваться напитки компании Coca-Cola. При этом новые идти на продажу уже не будут.

Стоит заметить, что компания занимается не только продажей, но и производством напитков, среди которых: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn и ряд других. При этом всего на территории РФ работает 10 заводов.

Напомним, ранее стало известно, что в России уже провели "импортозамещение" продукции Coca-Cola. Отечественный аналог известной газировки будут производить на Ямале.

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