Российский "Mcdonald's" украл логотип у производителя корма для животных

Российский "Mcdonald's", который переименовали в "Вкусно и точка" недавно продемонстрировал свой "уникальный" логотип. Оказалось, что российские дизайнеры похитили его у португальской компании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.

"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в России вместо "Mcdonald's", оказался украден у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных",- пишет Казанский.

Фото: логотип "Вкусно и точка" (t.me/kazansky2017)

Да, оказалось, что логотипом для своей новой "столовой", Россия выбрала логотип компании, которая выпускает корм для животных.

Фото: логотип компании Matosmix (t.me/kazansky2017)