Нуль фантазії. Стало відомо, як будуть називатися Coca-Cola і Fanta в Росії

За інформацією ресурсу, виробник газованої води "Мултон", який в 2005 році був поглинений компанією Coca-Cola, вирішив провести так звану "русифікацію" напоїв.

Тому тепер в лінійці будуть "Добрый Cola" (та сама кока-кола), "Добрый Orange" (колишня Fanta), "Rich тоник" (колишній Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango і Sib Travy.

Цікаво, що Sprite в цьому списку немає.

Раніше говорили, що виробництвом "російської кока-коли" займеться завод "Арктична вода". Але, судячи з усього, повторити смак напою в Ямало-Ненецькому автономному окрузі так і не вдалося.

Додамо також, що запаси оригінальної газованої води і соків від Coca-Cola HBC, що залишилися в РФ, майже закінчилися.