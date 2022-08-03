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Нуль фантазії. Стало відомо, як будуть називатися Coca-Cola і Fanta в Росії

У Росії придумали нову назву для Coca-Cola (фото: Pixabay)
Автор: Дмитрий Войналович

У червні компанія Coca-Cola HBC оголосила про припинення продажів в Росії. Але популярні напої все одно продаватимуть на території країни-агресора. Правда, під іншими назвами.

Про "ребрендинг" Coca-Cola, Fanta, Schweppes і Sprite розповіли в Telegram-каналі Mash.

За інформацією ресурсу, виробник газованої води "Мултон", який в 2005 році був поглинений компанією Coca-Cola, вирішив провести так звану "русифікацію" напоїв.

Тому тепер в лінійці будуть "Добрый Cola" (та сама кока-кола), "Добрый Orange" (колишня Fanta), "Rich тоник" (колишній Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango і Sib Travy.

Цікаво, що Sprite в цьому списку немає.

Раніше говорили, що виробництвом "російської кока-коли" займеться завод "Арктична вода". Але, судячи з усього, повторити смак напою в Ямало-Ненецькому автономному окрузі так і не вдалося.

Додамо також, що запаси оригінальної газованої води і соків від Coca-Cola HBC, що залишилися в РФ, майже закінчилися.

Нагадаємо, що з Росії масово продовжують йти світові бренди. У тому числі - McDonalds. Замість ресторанів мережі тепер росіяни їдять неякісні бургери в "Вкусно и точка".

Ця російська мережа фаст-фудів, до слова, примудрилася вкрасти логотип у виробника корму для тварин.

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.