Когда МакДональдс откроют в Украине и почему это так важно (видео)

МакДональдс в Украине вновь откроет свои двери для любителей БигМака и МакФлури. При чем, насладиться фастфудом можно будет, судя по всему, уже этим летом.

Мы подготовили ролик, где в легкой форме рассказываем не только о возвращении МакДональдс, но и о россиянах, которые не понимают, почему гамбургеры это лучше, чем водка и щи (чтобы просмотреть видео - проскрольте страницу вниз).

МакДональдс откроется в августе?

МакДональдс, как и многие другие компании, с началом полномасштабного вторжения приостановил работу ресторанов в Украине по соображениям безопасности.

Но в середине июня начали распространяться слухи о том, что рестораны готовятся к открытию. При чем, говорить об этом начали даже на самом высоком уровне.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть все условия для возобновления работы МакДональдса (и других компаний тоже). Поэтому МИД активно убеждает их возвращаться к работе. Конечно, в тех городах, где относительно безопасно. И процесс движется, уверяет министр.

Процесс движется. Это подтвердила и СЕО сети Юлия Бадритдинова. В недавнем интервью она даже назвала основные критерии, по которым будет происходить открытие того или иного ресторана.

В то же время некоторые рядовые работники МакДональдсов подтверждают: с ними связываются менеджеры ресторанов с вопросом, готовы ли они в августе выходить на работу.

Такие "опросники" проводятся и в рабочих чатах - там также речь идет о возможном выходе на работу во второй половине августа...

Смотрите видео о том, в каких городах МакДональдс не откроется (пока что), почему возвращение этих ресторанов в нашу страну - важное, и почему Россия со своим "Вкусно и точка" превратится в страну угнетенных и голодных людей.