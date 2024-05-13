"Ніжність та жіночність зашкалює": погляньте, як виглядає готична Женя зі "Сватів" у новій фотосесії
Анна Кошмал, яка колись зіграла норовливого підлітка у сімейному серіалі “Свати”, показала, як сильно змінилась її зовнішність з того часу.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки, показує, як зараз виглядає Анна.
Анна Кошмал показала ніжні кадри з фотосесії
Колись, Аня з’явилась на екранах в образі підлітка-гота, за сюжетом вона була важкою дитиною, яка звертала на себе увагу батьків. Але її вдалося змінити активним бабусям та дідусям. І вже у крайньому сезоні "Сватів", ми бачимо, як сильно змінилась акторка.
Зараз Кошмал є однією з провідних українських акторок, вона грає у серіалах, а також часто бере участь у театральних виставах. Окрім того, що Анна талановита акторка, вона ще й дуже ніжна та красива молода жінка, яка чарує своєю красою.
Дівчина досить часто показує, як вона займається йогою, власне, завдяки якій її тіло і стало просто ідеалом, адже саме завдяки йозі воно підтягнулося й Аня виглядає тендітною та дуже жіночною.
Анна Кошмал показала ніжні кадри (фото: instagram.com/smorkovkina)
Кошмал полюбляє демонструвати красиві фотографії, які пригортають до себе увагу, оскільки Аня - це ніби втілення тендітності, краси та елегантності.
Так, наприклад, у новій фотосесії Анна показала жіночний образ у білій довгій сукні, яка оголює спину. Це виглядає водночас і сексуально, і ніжно.
Нові фотокартки акторки зібрали багато компліментів, наприклад:
- "Яка ж ніжна краса"
- "Ніжність та жіночність зашкалює"
- "Нереальна"
- "Ви неперевершені, дуже ніжні як квіточка"
- "Ну яка ж ви чарівна"
- "Як красиво"
- "Ніжно дуже"
- "Неймовірна"
- "Гарно та ніжно".
Раніше ми розповідали, як відома українська акторка постала у сміливому образі.
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