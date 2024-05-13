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"Ніжність та жіночність зашкалює": погляньте, як виглядає готична Женя зі "Сватів" у новій фотосесії

Понеділок 13 травня 2024 19:31
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"Ніжність та жіночність зашкалює": погляньте, як виглядає готична Женя зі "Сватів" у новій фотосесії Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлія Любченко

Анна Кошмал, яка колись зіграла норовливого підлітка у сімейному серіалі “Свати”, показала, як сильно змінилась її зовнішність з того часу.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис акторки, показує, як зараз виглядає Анна.

Анна Кошмал показала ніжні кадри з фотосесії

Колись, Аня з’явилась на екранах в образі підлітка-гота, за сюжетом вона була важкою дитиною, яка звертала на себе увагу батьків. Але її вдалося змінити активним бабусям та дідусям. І вже у крайньому сезоні "Сватів", ми бачимо, як сильно змінилась акторка.

Зараз Кошмал є однією з провідних українських акторок, вона грає у серіалах, а також часто бере участь у театральних виставах. Окрім того, що Анна талановита акторка, вона ще й дуже ніжна та красива молода жінка, яка чарує своєю красою.

Дівчина досить часто показує, як вона займається йогою, власне, завдяки якій її тіло і стало просто ідеалом, адже саме завдяки йозі воно підтягнулося й Аня виглядає тендітною та дуже жіночною.

&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії&quot;Ніжність та жіночність зашкалює&quot;: погляньте, як виглядає готична Женя зі &quot;Сватів&quot; у новій фотосесії

Анна Кошмал показала ніжні кадри (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал полюбляє демонструвати красиві фотографії, які пригортають до себе увагу, оскільки Аня - це ніби втілення тендітності, краси та елегантності.

Так, наприклад, у новій фотосесії Анна показала жіночний образ у білій довгій сукні, яка оголює спину. Це виглядає водночас і сексуально, і ніжно.

Нові фотокартки акторки зібрали багато компліментів, наприклад:

  • "Яка ж ніжна краса"
  • "Ніжність та жіночність зашкалює"
  • "Нереальна"
  • "Ви неперевершені, дуже ніжні як квіточка"
  • "Ну яка ж ви чарівна"
  • "Як красиво"
  • "Ніжно дуже"
  • "Неймовірна"
  • "Гарно та ніжно".

Раніше ми розповідали, як відома українська акторка постала у сміливому образі.

Також читайте, як Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом.

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