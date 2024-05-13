"Нежность и женственность зашкаливает": посмотрите, как выглядит готическая Женя из "Сватов" в новой фотосессии
Анна Кошмал, когда-то сыгравшая своенравного подростка в семейном сериале "Сваты", показала, как сильно изменилась ее внешность с тех пор.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы, показывает, как сейчас выглядит Анна.
Анна Кошмал показала нежные кадры с фотосессии
Когда-то Аня появилась на экранах в образе подростка-гота, по сюжету она была тяжелым ребенком, который обращал на себя внимание родителей. Но ее удалось сменить активным бабушкам и дедушкам. И уже в крайнем сезоне "Сватов", мы видим, как сильно изменилась актриса.
Сейчас Кошмал является одной из ведущих украинских актрис, играет в сериалах, а также часто участвует в театральных спектаклях. Кроме того, Анна талантливая актриса, она еще и очень нежная и красивая молодая женщина, которая очаровывает своей красотой.
Девушка довольно часто показывает, как она занимается йогой, собственно благодаря которой ее тело и стало просто идеалом, ведь именно благодаря йоге оно подтянулось и Аня выглядит хрупкой и очень женственной.
Анна Кошмал показала нежные кадры (фото: instagram.com/smorkovkina)
Кошмал любит демонстрировать красивые фотографии, которые привлекают к себе внимание, поскольку Аня - это воплощение хрупкости, красоты и элегантности.
Так, например, в новой фотосессии Анна показала женственный образ в белом длинном платье, обнажающем спину. Это выглядит одновременно и сексуально, и нежно.
Новые фотографии актрисы собрали много комплиментов, например:
- "Какая же нежная красота"
- "Нежность и женственность зашкаливает"
- "Нереальная"
- "Вы неотразимы, очень нежны как цветочек"
- "Ну какая же вы очаровательна"
- "Как красиво"
- "Нежно очень"
- "Невероятная"
- "Хорошо и нежно".
Раньше мы рассказывали, как известная украинская актриса предстала в смелом образе.
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