"Яка грація": відома українська акторка постала у сміливому образі (фото)

Валерія Ходос - відома українська акторка, яка часто грає досить емоційних героїнь. Але в житті жінка показує свій характер ще й у фотосесіях.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -допис жінки.

Валерія Ходос показала сміливі фото з собакою

Відома акторка українських мелодрам є доволі популярною, адже її знають, як професіонала своєї справи й просто як красиву жінку.

Валерія за останній час дуже сильно змінилася, вона схудла, підтягнула свою фігуру та змінила імідж і зачіску. Якщо раніше акторка ходила з довгим волоссям, яке додавало їй шарму, то зараз Валерія підстригла каре та чубчик, який спадає по обох сторонах обличчя.

Все це завдяки спорту, на який Лєра ходить регулярно і демонструє це у своїх stories. Вона відвідує групові заняття у спорткомплексі, і вони допомагають їй тримати себе у формі й робити дуже сміливі фотосесії.

Так, наприклад, Валерія показала фото у чорній звабливій сукні, червоних гостроносих туфлях та з собакою у руках, ні прізвисько Рольчик.

Валерія Ходос у новій фотосесії (фото: facebook.com/valeriia.khodos)

Ці кадри виглядають дуже оригінальними та несхожими на інші фото Ходос, адже в такому амплуа вона ще не з'являлася перед широкою публікою.

Варто зауважити, що собака у кадрі виглядає дуже слухняною та спокійною, таке враження, ніби вона на чомусь зосереджена.

Свій чарівний лук для фотосесії, Лєра доповнила доволі яскравим макіяжем, де акцентом стали червоні губи, які гармоніюють з туфлями й роблять образ більш сексуальним.