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Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)

Неділя 14 квітня 2024 19:18
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Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото) Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлія Любченко

Анна Кошмал - відома українська акторка, яка стала справжньою зіркою мелодрам та комедійних серіалів, нерідко демонструє цікаві луки.

Про один з них розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Анни.

В якому образі Кошмал постала цього разу

Оскільки Анна є однією з найпопулярніших молодих акторок України, то вона доволі часто стає обличчям для різних брендів. І це може проявлятися по-різному. Наприклад, їй пропонують стати амбасадором або просто рекламувати бренди у своєму Instagram, а також Комал бере участь у зйомках.

Але буває й таке, що Аня просто влаштовує фотосесію та відмічає бренди. Цього разу акторка показала цікавий та звабливий образ, який складається з короткого оверсайзного чорного піджака, який має цікаві оздоблені мереживом рукава. А також цікаву прикрасу з перлин.

Також Кошмал одягнула неймовірні брюки з білого мережива та підкладки. Вони виглядають так, ніби це річ з минулого століття, яка стає трендовою зараз.

Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)

Анна Кошмал у звабливому образі (фото: instagram.com/smorkovkina)

Звісно, такі брюки не одягнеш у повсякденному житті, але для фотозйомки - це дуже оригінальна річ.

Свій лук Анна доповнила білими туфлями із застібкою та на невисоких підборах. Також Кошмал нафарбувала губи червоною помадою, зібрала волосся та зробила легкий макіяж.

Так, цілісний образ Анни виглядає дуже цікаво та оригінально. А ще й демонструє сміливість дівчини.

Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)Анна Кошмал приголомшила новим сміливим образом (фото)

Анна Кошмал у розкішному образі (фото: instagram.com/smorkovkina)

Раніше ми розповідали, що Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни.

Також читайте, як змінилась головна зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал.

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