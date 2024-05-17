"Німці ваших дітей вішали за ноги". Російські колаборанти у центрі Києва побиваються через демонтаж "храму-МАФу" (відео)
У ніч на 17 травня 2024 року в Києві демонтували самочинно зведену біля фундаменту Десятинної церкви каплицю УПЦ МП, відому як "храм-МАФ". Попри те, що об'єкт був незаконно розташований на території Національного музею історії України, дехто серйозно побивається через його знесення.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з місця події, опубліковані у соціальних мережах, і побачити реакцію декого з, імовірно, прихожан УПЦ МП.
Реакція на демонтаж незаконної каплиці
Попри те, що незаконно збудований храм УПЦ Московського патріархату було демонтовано згідно з відповідним рішенням суду, дехто залишився вкрай невдоволеним подібними діями влади.
Журналіст і фотограф Стас Юрченко опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишньому Twitter) фото та відеокадри, на яких видно, що залишилось від "храму-МАФу" та як на цю подію реагує дехто з містян.
Гарний був сьогодні ранок pic.twitter.com/ciMBaMONJ6— Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024
Наприклад одна жінка похилого віку, яка прийшла на місце знесеної каплички, заявила, буцімто українці власними руками "руйнують Україну та історію".
"Щоб ви пустили по всьому світу - що ви робите. Власними руками руйнуєте свою Україну. Свою історію", - наголосила вона російською мовою.
На запитання чоловіка, яке саме відношення цей "МАФ" мав до історії нашої держави, бабуся не стрималась і почала ображати журналіста.
"Д*біл і є д*білом. Він і в Африці д*біл... Це я твою культуру, тебе, твоє ім'я називаю", - наголосила вона.
На прохання розмовляти державною мовою жінка відреагувала не менш агресивно й вирішила згадати, як "Італія зруйнувала пів Європи", а "німці ваших дітей вішали за ноги, створювали концтабори".
"А ви там за помийками тепер працюєте. Ви вже за*рали всю Європу та всю Україну", - додала ймовірна прихильниця УПЦ МП.
Отак от дуже добре себе почувають російські колаборанти в центрі Києва pic.twitter.com/fTALy1qmEq— Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024
За словами журналіста, періодично на місце події приходили люди - "до десятка".
"Нили що їм не дали забрати речі, позабирали камінчики, викопали квіти, записали десяток відео для русні й звалили", - уточнив Юрченко в одному з коментарів до своїх публікацій.
Допис і коментар Стаса Юрченка (скріншот: x.com/YurchenkoSt)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в Україні церков Московського патріархату і де - найбільше.
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