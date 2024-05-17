"Німці ваших дітей вішали за ноги". Російські колаборанти у центрі Києва побиваються через демонтаж "храму-МАФу" (відео)

У ніч на 17 травня 2024 року в Києві демонтували самочинно зведену біля фундаменту Десятинної церкви каплицю УПЦ МП , відому як "храм-МАФ". Попри те, що об'єкт був незаконно розташований на території Національного музею історії України, дехто серйозно побивається через його знесення.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з місця події, опубліковані у соціальних мережах, і побачити реакцію декого з, імовірно, прихожан УПЦ МП.

Реакція на демонтаж незаконної каплиці

Попри те, що незаконно збудований храм УПЦ Московського патріархату було демонтовано згідно з відповідним рішенням суду, дехто залишився вкрай невдоволеним подібними діями влади.

Журналіст і фотограф Стас Юрченко опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (колишньому Twitter) фото та відеокадри, на яких видно, що залишилось від "храму-МАФу" та як на цю подію реагує дехто з містян.

Гарний був сьогодні ранок pic.twitter.com/ciMBaMONJ6 — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

Наприклад одна жінка похилого віку, яка прийшла на місце знесеної каплички, заявила, буцімто українці власними руками "руйнують Україну та історію".

"Щоб ви пустили по всьому світу - що ви робите. Власними руками руйнуєте свою Україну. Свою історію", - наголосила вона російською мовою.

На запитання чоловіка, яке саме відношення цей "МАФ" мав до історії нашої держави, бабуся не стрималась і почала ображати журналіста.

"Д*біл і є д*білом. Він і в Африці д*біл... Це я твою культуру, тебе, твоє ім'я називаю", - наголосила вона.

На прохання розмовляти державною мовою жінка відреагувала не менш агресивно й вирішила згадати, як "Італія зруйнувала пів Європи", а "німці ваших дітей вішали за ноги, створювали концтабори".

"А ви там за помийками тепер працюєте. Ви вже за*рали всю Європу та всю Україну", - додала ймовірна прихильниця УПЦ МП.

Отак от дуже добре себе почувають російські колаборанти в центрі Києва pic.twitter.com/fTALy1qmEq — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

За словами журналіста, періодично на місце події приходили люди - "до десятка".

"Нили що їм не дали забрати речі, позабирали камінчики, викопали квіти, записали десяток відео для русні й звалили", - уточнив Юрченко в одному з коментарів до своїх публікацій.

Допис і коментар Стаса Юрченка (скріншот: x.com/YurchenkoSt)