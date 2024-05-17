У Києві демонтували незаконний храм-маф УПЦ МП біля Десятинної церкви

У Києві 17 травня демонтували самочинно зведений храм УПЦ МП, відомий також як "храм-маф" біля фундаменту Десятинної церкви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

Об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву "храм-МАФ".

Будівництво відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ. Також не були надані дозволи Міністерства культури та інформаційної політики, а в експлуатацію будівля у встановленому порядку введена не була.

"Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям", - сказала директор Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

Фото: Stas Kozljuk/Facebook (facebook.com/stas.kozluk)

Для демонтажу споруди було потрібне обладнання й ліцензування, оскільки це роботи підвищеної небезпеки.

Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому було оголошено збір 772 тисяч гривень для знесення. Кошти зібрали за 16 годин.

Зазначається, що назва "храму-МАФу" "Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці" була обрана виключно з метою введення в оману, змішування понять, створення ілюзії стародавності незаконної споруди та правонаступництва між нею та Десятинною церквою, залишки фундаментів якої знаходяться у безпосередній близькості до самобуду.

Показово й те, що настоятелем тут був Гедеон (Юрій Харон) – особа, яка має кілька громадянств, зокрема російське.