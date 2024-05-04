Стало відомо, скільки в Україні церков Московського патріархату і де найбільше: карта

В Україні досі функціонує 8 097 церков Московського патріархату. Після початку повномасштабного вторгнення Росії лише 685 громад перейшли в ПЦУ. Найбільше парафій перейшли у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Опендатабот".

Де найбільше церков Московського патріархату

Найбільше церков перейшли в ПЦУ у 2023 році - 386 громад, а от з грудня минулого року по квітень 2024 - лише 96 церков.

Попри те, що в Україні зараз діє понад 8 тис. проросійських парафій, лише 22 з них вказують у своєму найменуванні приналежність до Московського патріархату.

Мін’юст самостійно доповнив назви 42 церков, вказавши, що це "релігійна організація не вказала приналежність до московського патріархату". Усі вони розташовані у Чернівецькій області. Ще 7 громад змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ.

Найбільше церков УПЦ МП на Донеччині - 683 (протягом війни там жодна громада не перейшла в ПЦУ), на Дніпропетровщині та Вінниччині - по 526. Найменше - на Львівщині (17) та Івано-Франківщині (18).

Додамо, що крім Донецької області, жодна церква МП не перейшла в ПЦУ у Запорізькій, Луганській та Харківській областях.

Кількість церков Московського патріархату по областях (скриншот)

Зазначимо, що восени торік Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з РФ. Для того, щоб він вступив у дію, його мають ще ухвалити у другому читанні, після чого його повинен підписати президент.

Перевірити, до якого патріархату належить релігійна організація, можна на сторінці Реєстру церков.

Як церкви Московського патріархату переходять в ПЦУ (скриншот)