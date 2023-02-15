Суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" УПЦ МП в Києві

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Як відомо, дозвіл на спорудження каплиці біля фундаменту Десятинної церкви надав УПЦ МП у 2004 році очільник Національного музею історії України Сергій Чайковський. У 2012 році моспатріархат отримав право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.

Водночас Ткаченко зазначив, що "храм-кіоск" розміщений у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

"Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу", - написав він.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що будівля каплиці, що була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви московського патріархату, має бути демонтована.

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