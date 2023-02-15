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Суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" УПЦ МП в Києві

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Україна, Середа 15 лютого 2023 16:28
Суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" УПЦ МП в Києві Фото: каплиця УПЦ МП біля Десятинної церкви (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: РБК-Україна

Господарський суд Києва зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України і демонтувати незаконно збудований храм УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу", - написав він.

Водночас Ткаченко зазначив, що "храм-кіоск" розміщений у буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонено нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Як відомо, дозвіл на спорудження каплиці біля фундаменту Десятинної церкви надав УПЦ МП у 2004 році очільник Національного музею історії України Сергій Чайковський. У 2012 році моспатріархат отримав право власності на будівлю, водночас земля залишилася у володінні музею. У 2021 році музей подав позов з вимогою знести храм на його території.

Нагадаємо, раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що будівля каплиці, що була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви московського патріархату, має бути демонтована.

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