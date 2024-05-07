Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату

У квітні 2024 року 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування КМІС.

Зокрема, 63% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Ще 20% зараз виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Водночас на думку 12% респондентів нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Також респондентам ставилося запитання, довіряють вони чи ні УПЦ МП. За даними опитування, 82% українців не довіряють УПЦ МП, довіряють - 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 20-25 квітня 2024 року серед 1220 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.