ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату

Україна, Вівторок 07 травня 2024 13:30
UA EN RU
Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату Фото: повну заборону УПЦ Московського патріархату підтримують 63% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2024 року 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування КМІС.

Зокрема, 63% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Ще 20% зараз виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Водночас на думку 12% респондентів нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату

Також респондентам ставилося запитання, довіряють вони чи ні УПЦ МП. За даними опитування, 82% українців не довіряють УПЦ МП, довіряють - 8%, а ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Українці відповіли, що влада повинна зробити з УПЦ Московського патріархату

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 20-25 квітня 2024 року серед 1220 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року Верховна рада прийняла в першому читанні законопроект про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії. Це наближає Україну до офіційної заборони УПЦ Московського патріархату.

Однак в цілому цей закон досі не ухвалений.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП
NEWS
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду