"Немцы ваших детей вешали за ноги". Российские коллаборанты в центре Киева убиваются из-за демонтажа "храма-МАФа" (видео)

В ночь на 17 мая 2024 года в Киеве демонтировали самочинно возведенную возле фундамента Десятинной церкви часовню УПЦ МП , известную как "храм-МАФ". Несмотря на то, что объект был незаконно расположен на территории Национального музея истории Украины, кое-кто серьезно переживает из-за его сноса.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры с места события, опубликованные в социальных сетях, и увидеть реакцию некоторых из, вероятно, прихожан УПЦ МП.

Реакция на демонтаж незаконной часовни

Несмотря на то, что незаконно построенный храм УПЦ Московского патриархата был демонтирован согласно соответствующему решению суда, некоторые люди остались крайне недовольны подобными действиями власти.

Журналист и фотограф Стас Юрченко опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывшем Twitter) фото и видеокадры, на которых видно, что осталось от "храма-МАФа" и как на это событие реагируют некоторые из горожан.

Хорошее было сегодня утро pic.twitter.com/ciMBaMONJ6 — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

Например, одна пожилая женщина, которая пришла на место снесенной часовни, заявила, будто украинцы собственными руками "разрушают Украину и историю".

"Что б вы пустили по всему миру - что вы делаете. Собственными руками разрушаете свою Украину. Свою историю", - подчеркнула она на русском языке.

На вопрос мужчины, какое отношение этот "МАФ" имел к истории нашего государства, бабушка не сдержалась и начала оскорблять журналиста.

"Д*бил и есть д*бил. Он и в Африке д*бил... Это я твою культуру, тебя, твое имя называю", - подчеркнула она.

На просьбу разговаривать на государственном языке женщина отреагировала не менее агрессивно и решила вспомнить, как "Италия разрушила пол Европы", а "немцы ваших детей вешали за ноги, создавали концлагеря".

"А вы там за помойками теперь работаете. Вы уже за*рали всю Европу и всю Украину", - добавила вероятная поклонница УПЦ МП.

Вот очень хорошо себя чувствуют российские коллаборанты в центре Киева pic.twitter.com/fTALy1qmEq — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

По словам журналиста, периодически на место происшествия приходили люди - "до десятка".

"Ныли, что им не дали забрать вещи, позабирали камушки, выкопали цветы, записали десяток видео для русни и свалили", - уточнил Юрченко в одном из комментариев к своим публикациям.

Публикация и комментарий Стаса Юрченко (скриншот: x.com/YurchenkoSt)