Ніколи не робіть цього на порожній шлунок, щоб не нашкодити собі

Коли ви голодні, ви можете не зовсім контролювати свої дії і відповідати за вчинки. Наприклад, накупите в супермаркеті зайвого або ж наїстеся всього підряд. Тому старайтеся харчуватися регулярно, а сніданок готуйте собі максимально повноцінний.

Не їжте булочки, банани, йогурти

Деякі продукти можуть завдати шкоди кишечнику, якщо їх вживати натщесерце. Уникайте в цей час гострих спецій, таких як чилі, - це подразнює шлунок і часом викликає розлад травлення.

Не слід снідати й бананами, адже вони порушують магнієво-кальцієвий баланс в організмі через високий вміст магнію. У них також є пектини, тому, як і груші, вони важко засвоюються.

Йогурти вам не зашкодять, але й користі не принесуть. Корисні пробіотичні бактерії з йогурту не мають шансів проти шлункової кислоти.

Вранці відмовтеся від булочок та іншої солодкої випічки. Вони викликають швидке підвищення рівня глюкози в крові, а відтак - посилення секреції інсуліну. А це створює навантаження на підшлункову залозу і навіть може збільшити ризик розвитку діабету.

Не йдіть до супермаркету

Обов'язково поїжте перед тим, як іти до магазину. Інакше наберете всього, чого тільки можна.

Фахівці пояснюють це дією греліну. Це гормон, який виділяється, коли ми голодні, і діє на ту частину мозку, яка відповідає за винагороду та мотивацію. Під його впливом ми відчуваємо голод до шкідливих і калорійних продуктів.

Не напружуйте "голодний" мозок

Якщо ви хочете отримати максимальну віддачу від своїх розумових здібностей, спершу вам потрібно правильно наситити свій мозок.

Складні вуглеводи корисні для мозку та розумових процесів - ви знайдете їх у цільнозернових продуктах (житній хліб, вівсянка, висівки, крупи, макарони з пшениці грубого помелу) і в овочах, таких як горох, квасоля та сочевиця.

Великий вплив на пам’ять має жирове з'єднання лецитин - варто вживати арахіс, волоські горіхи, яйця, насіння льону, соєві боби. Мозок також любить омега-3, тому йому підійде жирна риба - скумбрія, лосось, тунець, сардини.

Не вживайте алкоголь

Без їжі швидкість всмоктування алкоголю збільшується, і водночас сповільнюється процес його метаболізму. Це означає, що у вас буде сильніше похмілля.

Доведено, що алкоголь, випитий натщесерце, гірше впливає на роботу печінки, нирок і серця.

Фото: Алкоголь натщесерце - не найкраща ідея (freepik)

Будьте обережні з ліками

Читайте інструкцію на препаратах, і якщо на них написано "після їди", притримуйтесь цього. Абищо в фармацевтичних інструкціях не напишуть.

Існують і винятки, тобто препарати, які рекомендується приймати натщесерце (наприклад, гормони щитовидної залози), але в цих випадках на це зверне увагу лікар, який їх призначає.

Не пийте газованих солодких напоїв

Газовані напої шкідливі для здоров’я будь-коли, але їх вплив іще гірший, якщо ви вживаєте їх натщесерце. Кислоти з напоюзмішуються зі шлунковими кислотами, викликаючи такі проблеми, як нудота та гази.

Не тренуйтеся інтенсивно

Якщо ви хочете схуднути, ефективними будуть тренування натщесерце. Однак для деяких людей вправи з порожнім шлунком закінчуються поганим самопочуттям після тренування.

Ефективність вашого організму під час тренування також буде нижчою.

Уникайте кави

Якщо ви регулярно п’єте трохи чорної кави натщесерце, ви створюєте проблеми з травною системою. Навіть кава без кофеїну стимулює вироблення шлункової кислоти, а підвищена кількість шлункового соку є коротким шляхом до печії, рефлюксу та неприємних спазмів у шлунку.

Чай також не дуже гарна ідея. Вживання чаю натщесерце працює у схожий спосіб: підвищує рівень кислоти в шлунку, подразнює чутливу оболонку травного тракту, а часом викликає запор.

Краще випийте теплої води з невеликою кількістю лимонного соку та імбиру. Це м’яко стимулюватиме вашу травну систему та покращить перистальтику кишечника.

Не приймайте важливих рішень

Якщо вам потрібно вирішити важливе питання, спочатку щось з’їжте. Гормон, який виділяється перед їдою та підвищує апетит (він же грелін), негативно впливає як на прийняття рішень, так і на контроль імпульсів. З бурчанням у животі ми більш імпульсивні, нервові та нетерплячі.

Забудьте про жувальну гумку

Травна кислота, яка виділяється під час жування гумки, подразнює ваш шлунок. У людей, які часто і регулярно жують жуйку натщесерце, може розвинутися запалення травної системи.

Не лягайте спати

Лягати спати з бурчанням у животі - не найкраща ідея. Почуття голоду та низький рівень глюкози в крові ускладнюють засинання та роблять сон неміцним, а організм часто прокидається.

Велика ймовірність, що після такої ночі наступного дня ви зголоднієте і з’їсте більше звичайного.

Не пийте апельсинового соку

Кислота, що міститься в цитрусових, подразнює шлунок і навантажує підшлункову залозу, яка тільки прокидається після нічного відпочинку. Крім того, коли шлунок порожній, цукор із фруктів (фруктоза) може зайве перевантажувати печінку.